"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - Сирський

У випадку захоплення Бахмута російськими окупантами, ворог буде просуватися у бік Краматорська та Сіверська.

https://glavred.net/ukraine/boji-za-bahmut-maye-vazhlive-znachennya-5-prichin-chomu-zsu-ne-vihodyat-z-mista-sirskiy-10465804.html Посилання скопійоване

Сирський назвав причини, через що ЗСУ не виводять з Бахмута / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, t.me/osirskiy

Російські окупанти намагаються повністю захопити Бахмут Донецької області. У місті тривають запеклі та надважкі бої. Однак українські захисники не відступають та намагаються втримати місто. Це необхідно, щоб завадити окупантам вийти у фланг та тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках. Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Якщо окупанти зможуть захопити Бахмут, то далі вони будуть просуватися у напрямку Краматорська та Сіверська.

відео дня

"Бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас. Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат – знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", - сказав Сирський.

Причини, чому українські військові не виходять з Бахмута

Генерал-полковник заявив, що Бахмут має важливе значення для української оборони. Річ у тім, що утримання міста забезпечує стійкість оборони угрупування військ в цілому, каже Сирський.

До того ж Бахмут оточений річками та розміщений на пагорбах, що дозволяє вдало обороняти місто. У випадку його втрати, така привілея буде у окупантів.

Українським військовим обороняти Бахмут допомагає і наявність багатоповерхівок. Крім того, на лівому березі річки розвинена інфраструктура. Саме там нині українські війська тримають оборону.

"Бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу", - додав Сирський.

Бахмут важливо втримати, щоб не дати окупантам просунутись у бік Краматорська та Сіверська.

Ситуація у Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

Дивіться відео про важку ситуацію в Бахмуті, де не вщухають бої:

Інші новини: