Контрнаступ буде "страшенно сильним": ЗСУ вдарять через місяць-півтора — ексшеф ЦРУ

Майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним, заявив екс-директор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус.
За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня-початку червня. Таку думку американський воєначальник висловив в ході дебатів в Bush School у Вашингтоні.
Колишній директор ЦРУ каже, що контрнаступ буде "страшенно сильним", а основний удар буде спрямований на перерізання сухопутного коридору в Крим.
"В кінці травня, початку червня буде страшенно сильний наступ з боку українців. Швидше за все, на півдні. Ймовірно, це буде приблизно район Мелітополя. І вони спробують розірвати наземну лінію зв'язку, яку Росія встановила уздовж південно-східного узбережжя України, що з'єднує Крим", — упевнений Петреус.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
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