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Весь Чорноморський флот буде потоплений, недолугі кораблі не становлять загрозу - Андрусів

Сергій Кущ
27 квітня 2023, 08:33 оновлено 27 квітня, 08:33
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Україна має зброю для знищення російських кораблів, нагадав Віктор Андрусів.
Чорноморський флот, Віктор Андрусів
Чорноморський флот, Віктор Андрусів / УНІАН, Телеграм Віктор Андрусів

Чорноморський флот РФ буде потоплений, якщо його застосують, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, впевнений колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів.

В інтерв'ю Главреду він назвав дві причини, чому Росія не буде задіювати флот.

"По-перше, треба звернути увагу на склад ЧФ РФ – там були кораблі, яким по 90 років. Рівень боєздатності російського флоту дуже низький. Росіяни перекинули на баланс Чорноморського флоту кілька кораблів з інших флотів, але після того, як ми затопили крейсер "Москва", я не думаю, що ці недолугі кораблі становлять загрозу", - пояснив Андрусів.

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Також він підкреслив, що Україна має ракети для знищення російських кораблів.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів - політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник глави Міністерства внутрішніх справ України та керівника офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз - боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

"У нас з квітня минулого року є ракети Harpoon та інше озброєння, яке потопить цей флот у разі будь-якого наближення до наших берегів. Дії росіян не є раціональними, але навіть якщо їх проб'є піти на абсолютно безглуздий і суїцидальний крок, весь Чорноморський флот буде потоплений", - зазначив військовослужбовець.

Разом з тим Андрусів заявив, що дуже важливо, що поки у Росії є Чорноморський флот - він виступає фактором певної загрози.

"Коли ми його потопимо, загрози в Чорному морі не буде і ми знову отримаємо можливість возити зерно", - підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Віктора Андрусіва Главреду:

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде прийнято Генштабом в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв для реалізації військових операцій.

Згідно з даними Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Один зі співрозмовників американського агентства зазначив, що ЗСУ можуть атакувати відразу на декількох напрямках. Армія може просунутися на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб встановити вогневий контроль над так званим "сухопутним коридором" Росії в окупований Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ стане успішним. За його словами, війська вже показали свою здатність ефективно звільняти території, коли відкинули окупантів від Києва, Харкова та Херсона.

Дивіться відео Главред-Світан розповів, як Україна може знищити Чорноморський флот:

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