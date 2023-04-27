Турецька влада спростувала чутки про інфаркт у Ердогана

Віце-президент Туреччини Фуат Октай спростував вчорашні повідомлення ЗМІ про те, що у президента країни Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Про це інформує тамтешній портал Нurriyet.
Октай заявив, що у лідера держави діагностували легку застуду.
"Твердження про те, що у президента Ердогана стався серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності", — пізніше повідомили в "Центрі боротьби з дезінформацією Туреччини".
Крім того, раніше стало відомо − Ердоган скасував зустрічі, які були заплановані на 26 і 27 квітня через стан здоров'я. Однак він нібито повинен взяти участь через мережу в церемонії завезення першої партії ядерного палива на АЕС "Аккую".
Вибори в Туреччині
Відзначимо, 14 травня в Туреччині повинні пройти вибори президента. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган вже офіційно став кандидатом на пост глави держави.
Раньше Ердоган заявив, що Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною.
"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео про те, чого чекати Україні від виборів у Туреччині:
Читайте також: