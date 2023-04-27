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Турецька влада спростувала чутки про інфаркт у Ердогана

Дмитро Відоменко
27 квітня 2023, 07:40 оновлено 27 квітня, 07:40
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Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що у лідера держави діагностували легку застуду.
Ердоган
Реджеп Ердоган / president.gov.ua

Віце-президент Туреччини Фуат Октай спростував вчорашні повідомлення ЗМІ про те, що у президента країни Реджепа Таїпа Ердогана стався інфаркт. Про це інформує тамтешній портал Нurriyet.

Октай заявив, що у лідера держави діагностували легку застуду.

"Твердження про те, що у президента Ердогана стався серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності", — пізніше повідомили в "Центрі боротьби з дезінформацією Туреччини".

відео дня

Крім того, раніше стало відомо − Ердоган скасував зустрічі, які були заплановані на 26 і 27 квітня через стан здоров'я. Однак він нібито повинен взяти участь через мережу в церемонії завезення першої партії ядерного палива на АЕС "Аккую".

Вибори в Туреччині

Відзначимо, 14 травня в Туреччині повинні пройти вибори президента. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган вже офіційно став кандидатом на пост глави держави.

Раньше Ердоган заявив, що Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною.

"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео про те, чого чекати Україні від виборів у Туреччині:

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