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Наступ росіян на півдні України вигідний для ЗСУ - ізраїльський офіцер

10 серпня 2022, 03:10

Україна має успіх у перехопленні ініціативи військових дій.

Херсон ВСУ войска РФ
Наступ окупантів на півдні України вигідний для ЗСУ / Колаж Людмила Денисова, УНІАН, Reuters

Наступ російських окупантів на півдні України можна вважати вигідним для ЗСУ. Російське військо буде розгромлене. Про це заявив ізраїльський офіцер Віктор Верцнер, повідомляє Еспресо.

Він додав, що Україна має успіх у перехопленні ініціативи військових дій.

"Дії Збройних сил України змусили росіян перекидати на Херсонщину та Запоріжжя додаткові сили та засоби. Тому, маю надію, що саме це і планував Генеральний штаб ЗСУ", - сказав Верцнер.

Окупанти змушені передислоковувати свої війська. Є ймовірність того, що вони будуть наступати на херсонському та криворізькому напрямках.

"Проте такий наступ виглядає дуже чудовим маневром для ЗСУ. Адже на заздалегідь підготовлених оборонних рубежах українським військам буде легше знищити російське угруповання військ на цьому напрямку", - додав Верцнер.

Ситуація у Херсонській області

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше розповів про те, що РФ у Херсонській області зосередила близько 30 тисяч своїх військ. За словами Арестовича, вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку окупантів – боєздатність їх підрозділів вкрай сумнівна.

У Оперативному командуванні Південь заявили, що війська Росії мають намір створити ударне угруповання, щоб відправитися в наступ у Херсонській області. Російські окупанти ставлять перед собою за мету вихід на адміністративні кордони регіону. Вороже угруповання створюється на Криворізькому напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що РФ перекидає свої війська до північно-східних районів Херсонщини. Вони концентрують велику кількість зброї і військової техніки. Окупанти можуть розпочати наступ вглиб території з метою спроби перехопити ініціативу і перевести українські війська в оборону.

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війна в Україні російське вторгнення Херсонська область
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