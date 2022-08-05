На півдні України розпочнеться надзвичайно активна фаза бойових дій - Гуменюк

На півдні буде надзвичайно активна фаза бойових дій / Колаж фото Генштаб ЗСУ

На півдні України скоро почнеться надзвичайно активна фаза бойових дій. ЗСУ та окупанти вже готуються до цього. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Російська армія формує ударні угрупування на Криворізькому напрямку та намагається підтягнути ще більше резервів. Гуменюк додала, що мирному населенню краще евакуюватись.

"Погрози та попередження про настання надзвичайно активної стадії війни мають місце, ми маємо це розуміти, що такі дії не виключаються. Але ми не маємо панікувати. З різних джерел чуємо різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми це підтримуємо і закликаємо допомогти нашим військовим. Ми готуємось до активних бойових дій, ворог це бачить і теж готується", - сказала Гуменюк.

Окупанти намагаються полагодити Антонівський міст, яким вони підвозили боєприпаси та іншу техніку, однак українські захисники тримають його під вогневим контролем.

"Ми маємо зброю, яка дозволяє влучати у певну ціль. Тобто ми можемо без руйнування інфраструктури зруйнувати плани ворога", - додала вона.

За даними Гуменюк, ЗСУ знищили ворожі установки С-300, однак небезпека не минула, окупанти мають змогу завдавати удари з реактивних систем залпового вогню. Російські військові намагаються їх замаскувати, однак українські воїни їх знову і знову знаходять та знищують.

Ситуація у Херсонській області

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше розповів про те, що РФ у Херсонській області зосередила близько 30 тисяч своїх військ. За словами Арестовича, вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку окупантів – боєздатність їх підрозділів вкрай сумнівна.

У Оперативному командуванні Південь заявили, що війська Росії мають намір створити ударне угруповання, щоб відправитися в наступ у Херсонській області. Російські окупанти ставлять перед собою за мету вихілд на адміністративні кордони регіону. Вороже угруповання створюється на Криворізькому напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що РФ перекидає свої війська до північно-східних районів Херсонщини. Вони концентрують велику кількість зброї і військової техніки. Окупанти можуть розпочати наступ вглиб території з метою спроби перехопити ініціативу і перевести українські війська в оборону.

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