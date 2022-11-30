30 годин трясся в дорозі, щоб загинути в Україні: ЗСУ знищили уральського окупанта

ЗСУ знищили уральського окупанта / колаж фото УНІАН та соцмережі

В Луганській області ВСУ ліквідували 26-річного російського окупанта (родом з району Уралу) Євгена Сафіна. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе.

"На Урал привезли загиблого мобілізованого. Мама і дружина показали, як його проводжали на спецоперацію". Заголовок до некрологу звичайно вражає. Але нас більше порадували б фотографії, як мама і дружина зустрічали його вантажем-200 з "спецоперації", – написав він.

Також повідомляється, що Сафін загинув "при виконанні бойового завдання" ще 13 листопада.

Окупант був родом з чергової російської глибинки - міста Полевський (Свердловська область РФ). І саме там він мобілізований. Відповідно, щоб потрапити в Україну і швидко бути ліквідованим бійцями ЗСУ, йому довелося провести трохи більше 30 годин в дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Романа Байбородіна з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

До того повідомлялося про те, що російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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