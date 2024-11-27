'Настав складний період': що передбачатиме 'мирна угода' з РФ - експерт

Для України наступні кілька місяців перед інавгурацією Трампа будуть особливо складними, через загрозу ескалації з боку РФ, зазначає експерт.

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Стало відомо, що може передбачати "мирна угода" з Росією / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/​DonaldTrump, ​kremlin.ru

Про що сказав Розумний:

Війна в Україні рухається до укладення тимчасової "мирної угоди"

Ескалація бойових дій може продовжуватись

Наступні місяці до інавгурації Трампа будуть складними для України

Війна в Україні поступово наближається до сценарію замороження конфлікту та досягнення тимчасового врегулювання, яке не враховуватиме повністю українські вимоги щодо відновлення територіальної цілісності. Про це в інтерв’ю виданню Главред заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Водночас, за його словами, такий варіант врегулювання не буде відповідати й очікуванням Росії, зокрема щодо узаконення окупованих територій чи обмеження українського суверенітету, наприклад, у питаннях військових чи зовнішньої політики.

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"Тобто ця ймовірна "мирна угода" буде тимчасовою і, можливо, офіційно ніким не підписаною. Приблизно буде так, як було в нас у 2014 і 2015 роках. Це орієнтовна точка, на яку сторони, схоже, обрали курс і рухаються до неї з надією: росіяни сподіваються, що це буде на їхню користь, ми - що на нашу, Захід - що він, у принципі, залишиться у виграші від цього", - зазначив він.

Експерт зазначає, що сторони поки не дійшли згоди щодо остаточного компромісу, через що ескалація конфлікту може продовжуватися.

За його прогнозами, Україна може вдатися до наступних кроків, таких як знищення російської військово-промислової інфраструктури, ударів по військових об’єктах або навіть створення загрози для авіації, яка застосовує ракети, такі як "Кинджал".

"Росія ж показала, що вона далі завдаватиме ударів балістичними ракетами і може застосувати тактичну ядерну зброю, плюс відкрити новий фронт десь у країнах Балтії або десь ще, але НАТО доведеться реагувати", - зазначає Розумний.

Він підкреслив, що наразі це скоріше демонстрація загроз, оскільки всі сторони конфлікту перебувають у стані втоми. Росія, спостерігаючи за курсом рубля та обліковою ставкою Центробанку, усвідомлює потребу в паузі та перепочинку. Найбільш імовірним сценарієм зараз виглядає варіант тимчасового перемир’я.

"Ми з вами поговорили про віддалену перспективу, але хочу запитати про найближчу. Оскільки зараз звучить чимало прогнозів про те, що найближчі пару місяців будуть дуже складними для України, тобто до інавгурації Трампа. За цей час чим ще Росія може неприємно здивувати нас і світ? Ще якоюсь своєю смертоносною "вундервафлею" або ще якимось божевільним кроком? Що вона може викинути?", - сказав політичний експерт.

Розумний зауважив, що в Росії залишилося небагато інструментів для тиску на Україну. Серед них – можливість завдавати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, як це доводить випадок із "Орешником". Хоча українська ППО посилена до зими, вона не може захистити всю територію країни, залишаючи вразливі зони для російських атак.

На його думку, Путін уже використав більшість можливостей для тиску на Україну. Тепер протягом наступних двох місяців Росія, ймовірно, зосередить зусилля на впливі на США та особливо на Європу, намагаючись залякати європейців, що за нинішніх умов є досить реалістичним сценарієм.

"Україні слід очікувати від Росії активізації різноманітних інформаційних кампаній, політичних провокацій, спроб розхитати ситуацію всередині країни та дискредитувати військово-політичне керівництво. Саме в цій площині будуть зосереджені основні зусилля ворога в найближчі місяці", - резюмував політичний експерт.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови повернення до ситуації, яка існувала до 23 лютого 2022 року. Про це він написав у статті для Dagens Industri. Єрмак наголосив, що конструктивний діалог можливий лише тоді, коли всі сторони щиро прагнуть завершення війни.

За інформацією The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена дозволила завдавати ударів по території Росії за допомогою далекобійного американського озброєння для посилення України. Це рішення свідчить про розуміння у Білому домі неминучості моменту, коли переговори між Україною та РФ стануть необхідними.

Тим часом російський президент Володимир Путін готовий обговорювати можливість припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом, але висуває певні умови. Деталі цих задумів Кремля розкрило видання Reuters, посилаючись на п'ять джерел, обізнаних із ситуацією.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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