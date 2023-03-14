Наступ РФ видихнувся: на фронті значно зменшилась кількість штурмів - ЗСУ

Якщо раніше на добу окупанти штурмували позиції українських військових близько 100 разів, то нині їх кількість зменшилась до 30.

Наступ РФ на Донбасі видихнувся / Колаж фото Міноборони РФ, 93-а ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти з останніх сил намагаються захопити Донбас, однак їх "масштабний наступ" вже видихнувся. На фронті навіть зменшилась кількість штурмів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

У порівнянні з минулим тижнем кількість штурмів поблизу Донецька зменшилась до 30 максимум. Тоді як раніше ЗСУ фіксували майже 100 штурмів та близько 600 обстрілів за добу.

Українські військові постійно завдають окупантам нищівних ударів. Величезні втрати навіть є у підкріпленій російській 136-й бригаді. Вони втрачають особовий склад та техніку.

відео дня

"Наші позиції зроблено так, що ми бачимо пересування противника, артилерія знищує техніку. Вони на куражі пішли в атаку, але 136 бригада зазнала великих втрат", - сказав Дмитрашківський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини: