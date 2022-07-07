"Справжній друг України": Зеленський прокоментував відставку Джонсона

Зеленський і Джонсон / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як сказав президент, він упевнений, що політика Великобританії щодо України після відставки прем'єр-міністране не зміниться.

В інтерв'ю CNN Зеленський назвав Джонсона "справжнім другом України".

"Упевнений, що політика Великобританії щодо України найближчим часом не зміниться, незважаючи на відставку прем'єра", - сказав президент.

Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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