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Бен Уоллес чи Ліз Трасс: ЗМІ назвали наступників Джонсона

7 липня 2022, 15:51

Як кажуть західні аналітики та експерти, є як мінімум вісім осіб, які можуть змінити Бориса Джонсона на посаді очільника британського уряду.

Джонсон, Хант
Борис Джонсон , Ліз трас, Джеремі Хант / УНІАН, Number 10, Department of Health / flickr.com

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Агентство Reuters опитало експертів і склало шорт-лист кандидатів йому на заміну ‒ вони ранжовані за своїми шансами зайняти прем'єрський пост.

ЛІЗ ТРАС

Міністр закордонних справ Великобританії регулярно перемагає в опитуваннях, які проводяться серед членів правлячої Консервативної партії.

ДЖЕРЕМІ ХАНТ

Керівник спеціального комітету Палати громад з питань здоров'я ‒ у минулому керівник МЗС і керівник МОЗ.

БЕН УОЛЛЕС

Міністр оборони, який за минулі місяці став найпопулярнішим членом уряду Джонсона-завдяки його внеску в постачання зброї Україні.

РІШІ СУНАК

Колишній міністр фінансів - колись один з фаворитом серед можливих наступників Джонсона. Однак згодом скандали з податковим статусом його дружини і порушення разом з Джонсоном правил коронавірусного карантину сильно похитнули його шанси.

САДЖИД ДЖАВІД

Колишній банкір і колишній міністр охорони здоров'я. Був першим членом уряду, який пішов у відставку, протестуючи проти звинувачень на адресу Джонсона.

НАДХИМ ЗАХАВІ. Новопризначений міністр фінансів. Особиста історія успіху Захаві - як колишнього біженця з Іраку, який зробив у Великобританії хорошу кар'єру,

ПЕННІ МОРДОНТ

Молодший міністр з торгівельної політики Великобританії і колишній міністр оборони. Одна з відкритих супротивників Джонсона, яка підтримувала Ханта у внутрішньопартійній боротьбі.

ТОМ ТУГЕНДХАТ

Голова Комітету закордонних справ у Палаті громад. Колишній військовий і ветеран Іраку і Афганістану. Вже дав зрозуміти, що буде боротися за посаду лідера Консервативної партії. Затятий противник Джонсона.

СУЕЛЛА БРЕЙВЕРМАН

Генеральний прокурор Англії та Уельсу. Також заявила, що балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії.

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Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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Переклад: Поліна Панасенко

Автор: Єгор Бунін
новини Великобританії Борис Джонсон Ліз Трас
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