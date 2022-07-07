Джонсон перепризначив новий склад уряду - BBC

Як кажуть британські експерти, станом на 7 липня уряд прем'єра Бориса Джонсона покинули понад 50 міністрів і топ-чиновників.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон призначив новий склад уряду після масових відставок, які сталися напередодні. Про це повідомляє BBC.
За їхніми даними, Джонсон вирішив кардинально поміняти склад уряду. І про це він повинен оголосити на екстреному брифінгу, який відбудеться 7 липня о 14.00 за лондонським часом (16.00 за Києвом).
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Нагадаємо, Британський прем'єр Борис Джонсон публічно пообіцяв покинути свій пост, якщо більше не зможе допомагати Україні у війні з Росією. Таку заяву чиновник зробив під час чергової прес-конференції наприкінці червня.
На початку червня відбулося засідання британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.
Як відомо, Борис Джонсон з самого початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримував Україну. Він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.
ВВС повідомляла, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 7 липня оголосить про свій відхід з поста лідера консерваторів.
"Як ми повідомляли, сьогодні Борис Джонсон піде з поста лідера консерваторів і залишиться прем'єр-міністром до осені. Сьогодні Джонсон публічно оголосить про свою відставку. Представник № 10 сказав: "сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву країні", - зазначили журналісти.
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