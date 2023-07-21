'Дефіцит 'Іскандерів': експерт розкрив, наскільки часто Росія може бити балістикою

Олександр Мусієнко розповів, наскільки можливе застосування балістичного озброєння для центральних регіонів.

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Мусієнко розповів, як може змінитися тактика росіян в обстрілах України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, наскільки часто Росія може використовувати балістичне озброєння, не дивлячись на дефіцит ракет.

"Я б сказав - дефіцит "Іскандерів" саме з балістичних ракет. Їх менше, і ми можемо зробити висновок, що їх менше виробляють та й застосовують їх у менших обсягах. Хоча випадки застосування присутні", - пояснив експерт.

Він також розповів, що росіяни застосовують різноманітне озброєння по території України та навіть керовані авіабомби.

"Якщо ми говоримо про балістичні ракети чи ті, які рухаються за балістичною траєкторією, то там є загроза С-300, а також від літаків Ту-22М3, протикорабельних ракет Х-22 та Х-29, які запускають по територіях сходу та півдня. Час від часу росіяни запускають керовані авіабомби, загроза від яких стосується безпосередньо найближчого тилу, куди РФ намагається влучати, хоча часто влучає по цивільних обʼєктах", - Мусієнко.

Він також додав, що зараз на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Миколаївщині основні види озброєння РФ - це "шахеди".

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про обстріли РФ восени:

Обстріли України

Нагадаємо, що експерт розкрив, для чого росіяни накопичують ракети. Олександр Мусієнко наголосив, що якихось особливих змін чекати не варто. Тобто можливе посилення в бік застосування дронів, але час від часу з ракетними обстрілами.

Ігнат розповів про комбіновані атаки росіян. Росіяни застосовують новий тип ракет - це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки, повідомив Ігнат.

Мусієнко розкрив, які дрони масово виробляє Росія. Кількість цих дронів, які Росія застосовує на полі бою, дещо збільшилась, повідомив Мусієнко. За спостереженнями кількість цих "ланцетів", які Росія застосовує на полі бою, дещо збільшилась.

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