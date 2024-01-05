Знайшли слабке місце в обороні росіян: в ЗСУ прокоментували вибухи в Криму

За словами Гуменюк бойова робота по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму не припиняється і відбувається в режимі онлайн.

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Найвища активність буде зосереджена навколо Криму / Колаж Главред, фото: Media Center Ukraine, скріншот із відео

Українські військові виявили недоліки в системі протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має друшлаговий вибір - там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", - наголосила Наталя Гуменюк.

За її словами, бойова робота на території тимчасово окупованого Криму не припиняється і відбувається фактично в режимі реального часу.

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"І, дійсно навіть в ці моменти коли ми з вами розмовляємо триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", - підкреслила Гуменюк.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 Євпаторії та Севастополі 4 січня сталися сильні вибухи. Українська ракета потрапила в командний пункт зв'язку російських окупантів на Юхариній балці в Севастополі.

5 січня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Збройні сили України завдають удари по системах протиповітряної оборони, логістиці та військовій інфраструктурі ворога в Криму.

За даними російських ЗМІ, в результаті ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму було знищено 23 військових представників РФ, а також були підірвані системи протиповітряної оборони та засоби розвідки і боротьби з електронною боротьбою ворога.

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