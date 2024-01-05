УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Знайшли слабке місце в обороні росіян: в ЗСУ прокоментували вибухи в Криму

Юрій Берендій
5 січня 2024, 18:53
За словами Гуменюк бойова робота по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму не припиняється і відбувається в режимі онлайн.
Знайшли слабке місце в обороні росіян: в ЗСУ прокоментували вибухи в Криму
Найвища активність буде зосереджена навколо Криму / Колаж Главред, фото: Media Center Ukraine, скріншот із відео

Українські військові виявили недоліки в системі протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має друшлаговий вибір - там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", - наголосила Наталя Гуменюк.

За її словами, бойова робота на території тимчасово окупованого Криму не припиняється і відбувається фактично в режимі реального часу.

відео дня

"І, дійсно навіть в ці моменти коли ми з вами розмовляємо триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", - підкреслила Гуменюк.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 Євпаторії та Севастополі 4 січня сталися сильні вибухи. Українська ракета потрапила в командний пункт зв'язку російських окупантів на Юхариній балці в Севастополі.

5 січня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Збройні сили України завдають удари по системах протиповітряної оборони, логістиці та військовій інфраструктурі ворога в Криму.

За даними російських ЗМІ, в результаті ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму було знищено 23 військових представників РФ, а також були підірвані системи протиповітряної оборони та засоби розвідки і боротьби з електронною боротьбою ворога.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Криму
Реклама

Головне за день

"США хочуть зменшити військову допомогу Україні": в МЗС відповіли на гучну заяву Деждепу

"США хочуть зменшити військову допомогу Україні": в МЗС відповіли на гучну заяву Деждепу

19:13 Україна
РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

17:12 Україна
Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

16:57 Світ
Всі головні новини

Популярне

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд 5566

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова 4483

Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова

Гороскоп на завтра 6 січня 2024: У Стрільців зашурхотить в кишені, Дівам - проблеми 3680

Гороскоп на завтра 6 січня 2024: У Стрільців зашурхотить в кишені, Дівам - проблеми

У РФ почнеться бунт : Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна 2957

"У РФ почнеться бунт": Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна

Останні новини

19:13

"США хочуть зменшити військову допомогу Україні": в МЗС відповіли на гучну заяву Деждепу

19:10

Місячний календар на 6 січня 2024 року: не приймайте серйозних рішень

18:59

Те, який колір чаю ви любите, розкриває дивовижні подробиці про вашу особистість

18:53

Знайшли слабке місце в обороні росіян: в ЗСУ прокоментували вибухи в Криму

18:37

Як відмити каструлю від пригорілого варення: дуже легкий і простий спосіб

НАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - КлочокНАТО не квапиться з передачею ракет Україні, бо готується до війни з РФ - Клочок
18:35

Потрібно знайти число 237 за 8 секунд: складна загадка для найкмітливіших

18:21

В Україні запровадять нову систему вищої освіти: які зміни чекають на студентів

18:16

Побачити очі смерті. Як захисників повертають до нормального життя

18:00

"Коштує дорого": Ксенія Мішина обурилася цінами на відпочинок в Таїланді

Реклама
17:42

Як швидко зняти гель лак вдома: потрібно виконати 5 кроків для ідеального результату

17:23

Росіяни на лівобережжі Дніпра посилюють натиск: використовують бронетехніку - Гуменюк

17:21

Армія РФ тримає ініціативу на полі бою: ЗСУ відвойовують населені пункти

17:19

Зверніть увагу перед сном: лікар розповів, кому не можна приймати гарячий душ

17:19

Українські воїни отримали на фронт 260 авто за сприяння Favbet Foundation

17:12

РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

17:11

Це допоможе навіть у екстренному випадку: як попрасувати одяг, якщо немає праски

17:09

Ведуча 1 + 1 Наталія Островська розповіла, як їй вдалося народити за 13 хвилин

16:57

Україна звільнила нові території на півдні: у Генштабі Естонії розкрили деталі

16:28

"Вітають і проводжають в останню путь": Морозов про ситуацію біля Авдіївки

16:24

Ситуація в Авдіївці різко змінилась: росіяни почали штурм по всьому фронту

Реклама
16:20

"Постійно говорить, що він немічний старигань": 88-річний Делон зібрався засудити сина

16:12

Війна триватиме ще мінімум рік, військові запаси США виснажуються - Bloomberg

16:06

В Україну прийдуть аномальні температури: де буде +15 градусів, а де -20

15:51

Одна з дочок Брюса Вілліса показала, як зараз виглядає важкохворий актор

15:43

Загроза для Києва і Дніпра: РФ готова бити касетними крилатими ракетами – експерт

15:40

РФ хоче застосувати по Україні нові зразки озброєння, яких ще не використовувала

15:29

Потрібно знайти лимон за 8 секунд: головоломка для тих, у кого чудовий зір

15:22

Універсальні поради: як у домашніх умовах видалити жирні плями

15:17

Зрадниця Тодоренко кинула хворих дітей і полетіла заробляти долари в Дубай

15:06

Ніколи не здогадаєтесь, як правильно варити броколі: елементарний лайфхак і овоч збереже всі корисні речовини

15:01

"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

14:54

Соціальний вибух і масштабні протести по всій Росії: експерт назвав єдину умову

14:52

Співачка Трінчер потрапила в скандал, давши рекламу депутату-фанату Московської церкви

14:39

"РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію

14:30

Окупанти просунулися на двох напрямках: у розвідці Британії розкрили деталі

14:16

Мар'яна Безугла позбулася посади в Раді: подробиці скандалу

14:14

Мета РФ - країни Балтії: експерт розповів, чим загрожує Україні війна Росії та НАТО

14:14

Пригожин з могили лютує: у мережі "ховають" Герасимова після удару в СакахФото

14:06

Наступ росіян почнеться 10 або 15 січня: експерт назвав напрямок головного удару

13:54

"Росія не зупиниться": у Латвії попередили про загрозу

Реклама
13:36

Система захисту РФ серйозно постраждала: нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму

13:36

У РФ втрати: ГУР атакувало взводний опорний пункт ворога в Бєлгородській областіВідео

13:05

Чому професійні водії завжди возять в машині картоплю: несподівана відповідь

12:57

Китайський гороскоп на 6 січня 2024: Щуру - недоречний флірт, Півню - конкуренція та заздрість

12:52

Хитра оптична ілюзія: потрібно знайти дивний апельсин за 4 секунди

12:41

У Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

12:34

Сотні окупантів знищено: генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні

12:34

6 кораблів та майже 700 окупантів: в ВМС розповіли про успішні удари по флоту РФ

12:02

Коли НАТО передасть Україні багато далекобійних ракет: експерт назвав умови

11:43

КНДР могла передати Росії балістичні ракети: у ЗСУ оцінили ситуацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти