Пенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левиця

Олена Вовк / Instagram.com/elena.volk2019

В Києві померла модель і світська левиця Олена Вовк. Жінка померла на 74-му році життя.

Нещодавно вона потрапила в лікарню, а потім її перевели в реанімацію. 16 жовтня її серце зупинилося, написали її друзі в Instagram.

"Сьогодні вночі в реанімаційному відділенні 7-ї міської лікарні Києва трагічно померла Олена Вовк. Ми всі запам'ятаємо її як яскраву, енергійну і життєрадісну жінку", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною смерті - поки невідомо. Також родичі поки не повідомили, коли і де ховатимуть епатажну модель.

Модель Олена Вовк: що відомо про знамениту світську левицю

Олена Вовк регулярно з'являлася на світських заходах, в клубах, а також знімалася в рекламах і кіно.

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Вона періодично влаштовувала фотосесії, які знаходили відгуки серед її аудиторії.

Жінка відверто одягалася і завжди наносила яскравий макіяж.

Також опубліковано останнє прижиттєве фото Вовк.

/ Instagram.com/elena.volk2019

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань, йому було 82 роки. Смерть настала 1 жовтня.

"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", – зазначила невістка народного синоптика.