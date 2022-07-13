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"Наші всі в паніці": у військах РФ скаржаться, що ЗСУ блокують їх наступ на Харківщині

13 липня 2022, 15:35

Російські війська визнають високий рівень підготовки ЗСУ і не хочуть наступати на Харківську область.

ЗСУ війська РФ
Армія РФ вже місяць не може піти в наступ на Харківщині через дії ЗСУ - СБУ / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Сили оборони України влаштували блокаду спробам військ Росії перейти в наступ у Харківській області і завдають ударів по окупантах і їх техніці. Загарбники визнають високий рівень підготовки українських військових і не хочуть йти в атаку через серйозні ризики. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

У опублікованій спецслужбою розмові один російський військовий каже іншому, що на Харківщині окупанти вже місяць не можуть приступити до наступу. Українські війська чинять ефективний тиск на противника.

читайте такожРосія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – Арестович"Та вже місяць у цьому селі сидимо! [Зовсім] (неценз.), у наступ не можемо рушити нормально. Укри [б'ють] (неценз.) і [б'ють] (неценз.) і, наш підрозділ, не дають рушити", - каже солдат.

Крім того, він визнає високий рівень підготовки ЗСУ та ефективність роботи українських військ. З цієї причини серед військових РФ немає бажаючих йти в атаку.

"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче наступати. Техніку [розбили] (неценз.), міномети [розбили] (неценз.) – все [погано] (неценз.), залишилися без [нічого] (неценз.). Ось наступ. І так тиждень…" - поскаржився російський військовий.

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Ситуація у Харкові та Харківській області

Війська РФ продовжують обстріли Харкова та області. Загарбники наносять ракетні та артилерійські удари. Страждають і гинуть мирні люди.

11 липня російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста. Відомо про 31 постраждалого. Загинули 3 людини.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль планує анексувати не тільки окуповані райони Херсонської та Запорізької області. На думку фахівців, Москва може розглядати сценарій "приєднання" до території РФ і захоплених земель у Харківській області.

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