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"Наші підрозділи тримають оборону": у ЗСУ розповіли про ситуацію у Старомайорському

Аліна Дембіцька
30 липня 2023, 21:32 оновлено 30 липня, 21:33
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Боєць ЗСУ закликав не вірити всьому тому, що пишуть росіяни, оскільки вони лише пропагандою просувають свою армію.
ВСУ
Боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Старомайорському / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Через кілька днів після звільнення села Старомайорське Донецької області у російських пабліках почала поширюватися інформація, що армія РФ нібито змогла відбити село. Проте ця інформація є неправдивою. ЗСУ мужньо тримають Старомайорське. Про це розповів боєць 35 ОБрМП із позивним "Дикий" кореспондентові "Донбас Реалії".

"Була розповсюджена інформація російськими пабліками, що вони разом з "ВДВшниками" та "ДНРівцями" відбили у нас Старомайорське. Однак доповідаю, що наші підрозділи перебувають у Старомайорському і тримають оборону", - зазначив "Дикий".

Боєць ЗСУ закликав не вірити всьому тому, що пишуть росіяни, оскільки вони лише пропагандою просувають свою армію. Він наголосив, що армія РФ наразі знищується і буде знищуватися надалі.

відео дня

За його словами, зараз російські окупаційні війська обстрілюють із артилерії село, проте на штурм не йдуть.

Дивіться у нашому телеграм-каналі, як боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Старомайорському:

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Старомайорському
Боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Старомайорському / скріншот

"Буває ловимо їх перехоплення, де вони кажуть щось типу такого: "Сьогодні братимемо назад позиції". Ну, чесно кажучи, жодного разу не бачив, щоб брали...", - розповів "Дикий".

ЗСУ звільнили Старомайорське

Як повідомляв Главред, 27 липня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Це село звільнили українські військові з 35-ї бригади та батальйон тероборони "Арей". Президент України особисто опублікував відео з українськими захисниками у звільненому селі.

Як зазначив спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень, звільнення Старомайорського було унікальним, адже Збройним силам України довелося працювати в умовах тотального мінування.

Також Шершень підкреслив, що зі звільненням Старомайорського українським воїнам вдалося подолати першу лінію оборони армії РФ, це відкриває шляхи до подальшої деокупації українських територій.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

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