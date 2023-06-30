Росіяни жорстоко обстріляли школу на Донеччині: є жертви та поранені

Через атаку російських окупантів загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

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Окупанти обстріляли школу в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Офіс Генерального прокурора

Російські окупаційні війська країни-агресорки сьогодні, 30 червня, обстріляли школу в Покровському районі Донецької області.

Близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району. Про це повідомив у Facebook Офіс Генерального прокурора.

"Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі й технічний персонал", - йдеться в дописі.

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Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок.

"Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Частина школи практично зруйнована: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Влучання по школі на Донеччині / фото: Офіс Генерального прокурора

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 10 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по кафе, де буо дуже людно. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

У кафе було дитяче свято. Волонтер із США розповів про удар РФ по Краматорську. Американський доброволець Нік Дакворт разом з командою був у закладі. Їм врятувало життя те, що їхній столик був на вулиці.

Російська ракета відібрала життя у трьох дітей, серед яких – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У міськраді розповіли, що дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня.

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