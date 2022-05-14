"Нас використовували не за призначенням": росіяни-добровольці раптово передумали вбивати українців

Росіяни-добровольці раптово передумали вбивати українців / скріншот

"Браві" росіяни-добровольці приїхали вбивати українців, але потрапивши на передову втекли назад в РФ.

На опублікованому в мережі відео вони зізнаються, що самі вирішили взяти участь в "спецоперацію", але потрапивши на передову різко передумали.

"По прибуттю на територію" Луганської республіки " місцеве управління використовувало особовий склад не за призначенням - без відповідної підготовки відправляли на лінію фронту. Без будь-якої взаємодії з "збройними силами ЛНР". На даний момент ми повернулися на територію РФ. Допомоги від керівництва ніякої немає, люди живуть в різних регіонах (РФ-ред.)", - заявив голос за кадром.

Як виявилося, воювати в Україну вони їхали з Владивостока, Мурманська, Сахаліну і навіть Курильських островів. Тепер росіяни не можуть потрапити додому - їх просто кинули.

Нагадаємо, напередодні 9 травня у російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

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