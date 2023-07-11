Народна депутатка від Слуги народу торгувала дозволом на перетин кордону

Нардепка і її помічниця підозрюються у зловживання впливом.

https://glavred.net/ukraine/narodna-deputatka-vid-slugi-narodu-torguvala-dozvolom-na-peretin-kordonu-10484938.html Посилання скопійоване

Депутатка брала хабарі за перетин кордону / колаж: Главред, фото: Слуга народу, НПУ

Національне антикорупційне бюро 11 липня повідомило про підозру депутатці Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

Як повідомили у НАБУ в Telegram, нардепка і помічниця підозрюються у зловживання впливом.

"За даними слідства, Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за хабар забезпечити ухвалення посадовцями обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до системи "Шлях", - повідомили у НАБУ.

Чиновники ОВА надали відповідний дозвіл особі як водію на перетин державного кордону. Свої "послуги" нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 доларів.

Детективи НАБУ викрили жінок після отримання другого "траншу" у 2 800 доларів. НАБУ та САП також опублікували відео, на якому чутно обговорювання фігурантами деталей махінації та показано момент передачі грошей.

Дивіться відео про те, як депутатка торгувала дозволом на перетин кордону:

Правоохоронці не називають прізвище народної обраниці, але "УП" воно відомо.

Нагадаємо, що НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників. Головко разом із своїми помічниками вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва.

Колишній очільник Верховного Суду оцінив своє затримання у справі про хабар. Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вперше прокоментував своє затримання на хабарі в розмірі 2,7 млн. доларів.

Більше цікавих новин: