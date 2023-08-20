"Напружена ситуація": експерт розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Росіяни розпочали свої наступальні дії ще з кінця червня й початку липня, але особливих результатів немає, підкреслив Коваленко.

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Коваленко розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Facebook Олександр Коваленко

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація складна, адже російські загарбники постійно атакують. Проте українські війська майстерно відбивають атаки, тож на цьому напрямку ситуація не є критичною. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На Лимано-Куп’янській вісі зараз справді дуже напружена ситуація. Втім, назвати її критичною я не можу. Загрози окупації Харківської області я також не бачу. Російські окупанти сьогодні мають можливість хіба що здійснювати якісь наступальні дії або по вузькому напрямку, або по окремій локації. Але напрямок Куп’янська – це не той напрямок, який росіянам може легко датися, не кажучи вже про сам Куп’янськ, бо там достатньо щільні та професійно збудовані лінії оборони сил оборони України", - зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що росіяни розпочали свої наступальні дії ще з кінця червня й початку липня, але особливих результатів немає. Якоїсь критичної загрози зараз, за цей період більше місяця їхньої активізації саме по цій лінії, Коваленко не бачить.

"Я бачу активізацію великої кількості сил та засобів. Скажу більше, в Луганській області у росіян сконцентрована, мабуть, одна з найкращих груп військ, але вона нездатна наступати по широкому фронту. Це, до речі, відповідь на питання про те, яка ситуація з іншими угрупованнями, якщо вони гірші. Але ця група здатна на оборону, не наступ. Тим не менш, росіяни зараз пішли в наступ і втрачають у ньому велику кількість техніки, особового складу, потребують компенсації втрат тощо. Отже, виникає питання: добре, вони зараз наступають і наступатимуть до кінця серпня, мабуть, навіть трошки довше – у вересні також, мабуть, будуть тривати ці конвульсії, але вони вже зараз задіюють свої основні ресурси в наступі, щоб якомога швидше пробити нашу лінію оборони. Але їм це не вдається", - підкреслив експерт.

На його думку, росіяни не матимуть великих здобутків під час цього наступу. Вони не будуть мати можливості тримати оборону. Тобто вони самі себе заводять у глухий кут. Вони не досягнуть своєї мети, тобто виходу на лівий берег річки Оскіл по лінії Лиман – Борова – Куп’янськ, але при цьому вони втратять потенціал, який у них був для оборони. А після цього, каже Коваленко, може початися дуже цікава історія.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Куп’янському напрямку

Нещодавно речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована. За його словами, росіяни хотіли б прорватися у район Куп’янська та "повторити хоча б якийсь відголос тієї слави, як під час окупації території Донеччини та Луганщини".

Також Череватий розповів, що ЗСУ посилили підрозділи на Куп'янському напрямку. Українські війська вибудували там грамотну оборону і підтягнули резерви.

Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, війська країни-агресорки Росії на Куп'янському напрямку не можуть повноцінно наступати і здійснюють лише локальні атаки. Дії окупантів позбавлені стратегічного сенсу, проте вони, як і раніше, прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що окупанти щоденно намагаються прорвати оборону захисників України на різних напрямках, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині. Такі атаки росіяни проводять штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Коваленком:

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