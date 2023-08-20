УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Напружена ситуація": експерт розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Аліна Дембіцька
20 серпня 2023, 03:00
8
Росіяни розпочали свої наступальні дії ще з кінця червня й початку липня, але особливих результатів немає, підкреслив Коваленко.
Коваленко, ВСУ
Коваленко розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Facebook Олександр Коваленко

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація складна, адже російські загарбники постійно атакують. Проте українські війська майстерно відбивають атаки, тож на цьому напрямку ситуація не є критичною. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На Лимано-Куп’янській вісі зараз справді дуже напружена ситуація. Втім, назвати її критичною я не можу. Загрози окупації Харківської області я також не бачу. Російські окупанти сьогодні мають можливість хіба що здійснювати якісь наступальні дії або по вузькому напрямку, або по окремій локації. Але напрямок Куп’янська – це не той напрямок, який росіянам може легко датися, не кажучи вже про сам Куп’янськ, бо там достатньо щільні та професійно збудовані лінії оборони сил оборони України", - зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що росіяни розпочали свої наступальні дії ще з кінця червня й початку липня, але особливих результатів немає. Якоїсь критичної загрози зараз, за цей період більше місяця їхньої активізації саме по цій лінії, Коваленко не бачить.

"Я бачу активізацію великої кількості сил та засобів. Скажу більше, в Луганській області у росіян сконцентрована, мабуть, одна з найкращих груп військ, але вона нездатна наступати по широкому фронту. Це, до речі, відповідь на питання про те, яка ситуація з іншими угрупованнями, якщо вони гірші. Але ця група здатна на оборону, не наступ. Тим не менш, росіяни зараз пішли в наступ і втрачають у ньому велику кількість техніки, особового складу, потребують компенсації втрат тощо. Отже, виникає питання: добре, вони зараз наступають і наступатимуть до кінця серпня, мабуть, навіть трошки довше – у вересні також, мабуть, будуть тривати ці конвульсії, але вони вже зараз задіюють свої основні ресурси в наступі, щоб якомога швидше пробити нашу лінію оборони. Але їм це не вдається", - підкреслив експерт.

На його думку, росіяни не матимуть великих здобутків під час цього наступу. Вони не будуть мати можливості тримати оборону. Тобто вони самі себе заводять у глухий кут. Вони не досягнуть своєї мети, тобто виходу на лівий берег річки Оскіл по лінії Лиман – Борова – Куп’янськ, але при цьому вони втратять потенціал, який у них був для оборони. А після цього, каже Коваленко, може початися дуже цікава історія.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Куп’янському напрямку

Нещодавно речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована. За його словами, росіяни хотіли б прорватися у район Куп’янська та "повторити хоча б якийсь відголос тієї слави, як під час окупації території Донеччини та Луганщини".

Також Череватий розповів, що ЗСУ посилили підрозділи на Куп'янському напрямку. Українські війська вибудували там грамотну оборону і підтягнули резерви.

Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, війська країни-агресорки Росії на Куп'янському напрямку не можуть повноцінно наступати і здійснюють лише локальні атаки. Дії окупантів позбавлені стратегічного сенсу, проте вони, як і раніше, прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що окупанти щоденно намагаються прорвати оборону захисників України на різних напрямках, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині. Такі атаки росіяни проводять штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Коваленком:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Купянск Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко

23:13 Україна
"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

21:27 Україна
ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

19:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:00

"Напружена ситуація": експерт розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку

02:27

Шалена головоломка для мудреців: треба допомогти заміжній жінці знайти свого чоловіка

02:05

Як зробити, аби шкурка на салі була м'якою: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

01:35

Експерт пояснив, чи стануть країни Заходу безпосередньо воювати з Росією

19 серпня, субота
23:39

Захарова раптово звернулася до ЗСУ із очманілим проханням

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:13

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - МусієнкоВідео

22:54

"Росію розтерзають": Медведєв в істериці заговорив про "нудну" війну в Україні

22:15

Гуляла з донькою в парку: в Чернігові трагічно загинула викладачка університету

21:27

"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

Реклама
20:40

Любовний гороскоп на тиждень 21-27 серпня: Овнам - безнадійність, Львам - прогрес

20:16

"Бог допоміг": військовий розповів, як дивом врятувався під час атаки на Чернігів

20:09

Вріже майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

19:35

ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

19:10

В Росії новий скандал з КадировимПогляд

19:06

Люди йшли з церкви і їхали в транспорті: деталі кривавого удару РФ по ЧерніговуФотоВідео

19:01

Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову

19:00

Прикмети 21 серпня: 4 заборони, які притягнуть проблеми і нещастя

18:30

Вдарить майже +40: в Україну вривається нереальна задуха

18:20

ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму: експерт спрогнозував терміниВідео

18:00

Як назвати ікру українською: популяризатор мови озвучив милозвучний синонім

Реклама
17:48

Гороскоп Таро на тиждень 21-17 серпня: Овнам - полегшення, Дівам - успіх

17:30

Залишити частину Донбасу РФ: однопартієць Трампа зганьбився планом "закінчення війни"

17:28

Літаки Gripen, виробництво БМП та інше: все про зустріч Зеленського з прем'єром Швеції

17:27

Грав в "Діамантовій руці" і "Гардемарини вперед": в РФ помер популярний радянський актор

17:08

Данілов розповів, як влада збирається проводити опалювальний сезон в умовах атак ворогів

16:49

"Путін підривав будинки з людьми": Данілов попередив про підготовку РФ нового теракту

16:30

Чи мають право співробітники ТЦК гальмувати транспорт для роздачі повісток: відповідь воєнкома

16:29

Осінь буде аномально спекотною: кліматолог здивувала прогнозом погоди для України

16:27

Смакота неймовірна: давно забутий рецепт 60-х років, який обожнювали готувати в серпні

15:55

Мадонна показала фанатам, як і де відсвяткувала свій ювілей

15:45

"Це державна таємниця!": Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ

15:17

Що не можна робити 20 серпня, щоб в родині не було проблем: прикмети дня

14:40

Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинкаВідео

14:38

Як дізнатися, що говорить кішка: короткий словник з різних "мяу"

14:33

У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

14:10

Які звички у мільйонерів: 5 простих кроків на шляху до багатства

14:01

Надбавки до пенсії: як оформити і хто з українських пенсіонерів має право

13:56

У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

13:40

"Це було непередавано": в СБУ вперше розповіли, як двічі підривали Кримський міст

13:36

"Моє серце рветься на частини": Єфросиніна показала зустріч чоловіка з синомВідео

Реклама
13:17

В Україні відлетіли вгору ціни на суперпопулярний овоч: що сталося

13:01

Зеленський про ракетний удар по Чернігову: РФ має програти, щоб життя перемоглоВідео

12:51

Лоліта без штанів розважала росіянВідео

12:42

Горбунов відповів на слова Єфросиніної про те, що він для неї не існує

12:14

РФ вдарила по центру Чернігова балістикою, багато загиблих та пораненихФотоВідео

11:56

У Києві пролунали вибухи, підіймається стовп чорного диму: що відомоВідео

11:53

"Більше не могла терпіти біль": Спірс емоційно прокоментував своє розлучення

11:35

ЗСУ йдуть вперед попри запеклі бої: у розвідці Британії назвали напрямок

11:21

Таємні переговори Путіна і Ердогана: в обхід України за допомогою Угорщини готують угоду - Bild

11:19

Український стендап-комік потрапив у смертельну ДТП

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти