Організував Іловайський котел у 2014-му: ЗСУ успішно "демілітаризували" російського топ-офіцера

За війну проти України російський окупант отримав від Кремля звання "героя".

ЗСУ успішно "демілітаризували" російського топ-офіцера / t.me/ButusovPlus/2459

Українські захисники успішно "демілітаризували" російського топ-офіцера Дмитра Лисицького, який у 2014 році влаштував Іловайський котел для Збройних сил України. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначив Бутусов, ліквідований окупант 2014-го командував батальйонною тактичною групою 247-го полку, що атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенко.

У 2015-му за війну проти України окупант отримав від Кремля звання "героя". Окрім того, загарбник має й інші нагороди: медаль "за заслуги перед батьківщиною" 2-го ступеня (2003 рік) і медаль Суворова (2000-й).

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"247-й полк зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну 2022 року, ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше українські військові ліквідували колишнього депутата з путінської партії "Єдина Росія", який приїхав вбивати українців як "вагнерівець". Політична кар'єра Дениса Штейна закінчилася, коли його ув'язнили за продаж наркотиків. Він так сподівався на помилування, що погодився собою поповнити ряди ПВК "Вагнера", яка вже славиться величезною кількістю втрат серед зеків, відправлених на фронт в Україну.

Також Главред повідомляв, що під Москвою знайшли цвинтар найманців приватної військової компанії "Вагнера", які були ліквідовані в Україні. На кладовищі у селі Мавріно з’явилися 27 нових могил, які, очевидно, належать вагнерівцям. На могилах лежать однакові вінки, на яких міститься емблема ПВК "Вагнера", і стоять однакові пластикові склянки з написом "Може, чай, а може, й ні".

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