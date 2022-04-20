"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника / pixabay, УНІАН

У Бердянську окупанти і колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків. Так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником місцевого двірника.

До "призначення" він працював у КП" БердянськЕкоТранс". Себе він позиціонує як творча особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні і розмовляє з камінням, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на бік окупаційних військ і погодився на співпрацю з ними.

"Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури. Тепер відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленко займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування Дня Перемоги 9 травня – прикрашає клумби і фарбує бордюри", - йдеться в повідомленні.

читайте такожБердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора разиНагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна.

Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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