УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

20 квітня 2022, 14:36

Колаборанти "призначили" душевнохворого на високу посаду.

false
"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника / pixabay, УНІАН

У Бердянську окупанти і колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків. Так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником місцевого двірника.

До "призначення" він працював у КП" БердянськЕкоТранс". Себе він позиціонує як творча особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні і розмовляє з камінням, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на бік окупаційних військ і погодився на співпрацю з ними.

"Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури. Тепер відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленко займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування Дня Перемоги 9 травня – прикрашає клумби і фарбує бордюри", - йдеться в повідомленні.

читайте такожБердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора разиНагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна.

Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Бердянська
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризиГороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливи В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФЗнищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ Якою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогнозЯкою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогноз
Підтримайте Главред

Останні новини

15:17

Без ядерної крапки у війні проти України Путіну не обійтися

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записав новий трек і присвятив його російським блогерам

14:36

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

14:35

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

14:31

Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти на 9 травняВідео

Реклама
14:19

Народ натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: в ОП очікують на конфлікт в країні-агресоріВідео

14:17

Гороскоп на завтра 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача

13:55

Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удариВідео

13:53

Білорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за Україну

13:46

Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яку розстріляли окупантиВідео

13:45

"Літак скинув бомбу і почав у мене стріляти": історія жінок, які змогли втекти з села під Бородянкою

13:40

Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

13:14

Охтирка, Тростянець, Ромни: в ОП розповіли про хід відновлення на Сумщині

13:12

В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причинуВідео

13:11

Страшне пророцтво для Росії справджується: коли тіло РФ розповзеться по швахПогляд

12:56

Генерали, племінник губернатора і родичі військової влади: Арестович розповів про полонених РФВідео

12:36

Гороскоп Таро на травень 2022 для земних знаків Зодіаку - Тельців, Дів, КозерогівВідео

12:34

Полковник пішов у "Вантаж 200": командир інженерно-саперного полка армії РФ приїхав додому в труні

12:19

Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років

12:07

Почалися зачистки: ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" за провал у війні

Реклама
12:06

Точна і швидка розвідка на полі бою: Україна отримає 100 швидкісних безпілотників Quantix ReconВідео

11:26

На Харківщині відновлюють електропостачання, чинять трубопроводи та прибирають вулиці

11:22

Подоляк про переговори з РФ: підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для УкраїниВідео

11:07

ЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала РосіяВідео

10:56

У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під КиєвомВідео

10:56

"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні

10:42

Магніт для грошей: що потрібно зробити в Чистий четвер, щоб залучити удачу на весь рікВідео

10:23

Як Україна зруйнувала план Путіна щодо створення нового СРСР і сплутала Росії всі картиПогляд

09:51

"Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці"Відео

09:46

Як зробити мармурові яйця на Великдень - рецепт, який "розриває" TikTokВідео

09:04

Нурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців

08:59

Лупить наша артилерія, стріляють доброзичливі танки: Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста

08:29

Війна в Україні та домашні тварини: як не перетворитися на чекістаПогляд

08:21

Зеленська захопилася вчинком дружини Ердогана: "чужого горя не буває"

08:16

На Київщині колону окупантів зупинив 20-річний юнак за допомогою одного РПГВідео

07:39

"Будемо співати на поминках Путіна": Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війниВідео

07:37

В одній точці України вторгнення РФ захлинулося, ВВС опублікувало карти

07:13

"Тепер ти дитина війни!": Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках

06:45

Комбриг морпіхів з оточеного Маріуполя назвав два варіанти порятунку містаВідео

06:42

Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни

Реклама
06:38

Він керував авіабомбардуваннями Чернігова та Києва: розвідка назвала ім'я російського генерала

06:33

Орки проти "Старлінка": чому Україна виграє бій за ДонбасПогляд

06:10

Як уберегтися від ротавірусної інфекції під час війни: лікарі дали відповідь

06:02

ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

05:50

Допоки ЗСУ не розтрощать війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - ІлларіоновВідео

05:39

Йшов на захоплення Одеси: мати моряка РФ розповіла про бойове завдання крейсера МоскваВідео

05:20

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

04:47

Кінець Росії і смерть Путіна - мольфар передбачив, коли закінчиться війна в Україні

04:15

Стильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихаєФото

03:43

Маша Єфросиніна розкрила головний секрет "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії СобчакВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти