"Нам не дали": полковник ЗСУ розповів, чому провалився контрнаступ

Стало відомо, що стало на заваді українському контрнаступу 2023 року.

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Полковник ЗСУ розповів, чому провалився контрнаступ / колаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, командування об'єднаних сил ЗСУ

Українській армії не вистачало засобів далекобійного ураження. Однак незабаром, а саме в 2024, ці питання, ймовірно, будуть вирішені. Про це повідомив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі і військовий експерт Роман Світан.

Поставки авіації Україні зокрема можуть значно поліпшити процес звільнення України від окупантів.

За словами експерта, поставки правильної зброї здатні підвищити швидкість просування українських захисників "раз в десять" і, звичайно, знизити рівень втрат.

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Світан пояснює, що оптимальним варіантом бойових дій є просування під супроводом авіації.

"У нас ця підтримка може бути. Без авіації немає сенсу рухатися вперед", - додає експерт.

Полковник у запасі стверджує, що досягти поставлених цілей українській армії не вдалося виключно через брак далекобійної зброї. Відсутність ракет і авіації дало можливість ЗСУ просунутися тільки на той радіус ураження, який був в наявності, а це артилерія - 15-25 км. Ось на цю відстань пройти і вдалося.

"У 2024 році ми будемо ці питання вирішувати. Я думаю, авіацію нам дадуть, а з нею все буде швидше і веселіше - на порядок", - додав Світан.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, російські окупанти хочуть провести нові серйозні військові операції проти України. Вони вже почали підготовку в окупованому Криму. Про це заявив Кримський рух опору "Атеш".

Також, російські окупаційні війська незначно просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки. Як повідомив Інститут вивчення війни, російським загарбникам вдалося здійснити незначне підтверджене просування на північний схід від Куп'янська.

При цьому, правлячий режим КНДР поставив країні-окупанту Росії неякісні снаряди. Фіксуються неодноразові випадки розриву таких боєприпасів у стволах гармат і мінометів загарбників. Інциденти призводять до втрат противником особового складу і озброєнь. Подібні випадки встановлені в угрупованні "Дніпро" генерала Михайла Теплинського. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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