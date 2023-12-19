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Росіяни готуються до серйозних військових операцій проти України - Атеш

Ангеліна Підвисоцька
19 грудня 2023, 23:59
Кримські партизани помітили купу цистерн з паливом, що вказує на підготовку.
окупанти в Криму
Російські окупанти готуються до операції проти України / Колаж: Главред, фото: "Атеш"

Російські окупанти хочуть провести нові серйозні військові операції проти України. Вони вже почали підготовку в окупованому Криму. Про це заявив кримський рух опору "Атеш".

Ворог вже почав заготовлювати десятки цистерн з паливом для техніки. Їх помітили на залізничній станції у Гвардійському в Сімферопольському районі. Там нарахували близько 30 цистерн з паливом.

"Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Також там зазначили, що в Криму почали з'являтися нові мобілізовані. Там в останні дні відбуваються "дивні події".

"На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає прибулих мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Однак, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що раніше в Пушкіно було помічено скупчення техніки. Зараз цієї техніки там немає. Росіяни перекинули техніку в невідомому напрямку.

Вибухи в Криму

Як повідомляв Главред, в ніч на 5 грудня в тимчасово окупованому Криму було голосно - жителі півострова повідомляли про звуки вибухів, прольоти ракет і роботу ППО. Керченський міст був закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло. Вибухи було чути в Керчі, Феодосії, Старому Криму.

У Міноборони РФ повідомляли, що засоби ППО РФ вночі нібито знищили 22 українських безпілотника і ще 13 були перехоплені над Азовським морем та Кримом.

Пізніше стало відомо про те, що в Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів. Один БПЛА здетонував у повітрі - на територію нафтобази впали лише уламки. Другий безпілотник впав в 70-ти метрах від одного з резервуарів з паливом.

Нещодавно ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську. Там натякнули, що статися це може вже найближчим часом, адже Україна планує скористатися тим, що шторм зруйнував російські захисні споруди.

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