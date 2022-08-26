Накрив дружину своїм тілом при розстрілі: на окупованій Херсонщині знайшли мертвим подружжя фермерів

Валентин і Лариса Павленки були вбиті в погребі власного будинку / Фото investigator.org.ua

В Херсонській області знайшли вбитими подружжя Павленків. Чоловіка і жінку вбили ввечері 23 серпня в погребі їхнього власного будинку. Валентина Павленка вбили пострілом в голову, а під його тілом лежала дружина Лариса.

Трагедія сталася в тимчасово окупованому селищі Архангельське Високопільської територіальної громади Бериславського району, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на місцевих жителів.

Востаннє Валентина і Ларису бачили живими близько 20:00 у вівторок, 23 серпня. Сусіди кажуть, що пострілів не було чутно. Що конкретно сталося - невідомо. Але люди припускають, що злочинці могли використовувати зброю з глушником.

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"Коли вранці 24 серпня ми не побачили їх на подвір'ї, то почали хвилюватися. Зайшли в будинок - ніде їх не було. А коли заглянули у льох, то побачили там тіло Валентина. Ми його вирішили не чіпати, а згуртувати людей, щоб організувати його похорон. Лариси ніде не було. Лише після того, як ми спустилися в підвал, щоби витягнути тіло Валентина, ми побачили, що він обіймає накриту ковдрою мертву дружину. Мабуть, він прикрив її своїм тілом, коли їх розстрілювали. У чоловіка була прострелена голова", - розповіли жителі Архангельського.

Подружжя Павленків займалося дрібним фермерством. Відомо, що до них додому щонайменше тричі вривалися російські військові.

Валентину і Ларисі пропонували виїхати на підконтрольну Україні територію, але вони не захотіли кидати господарство.

Військові злочини Росії

У Високопіллі на Херсонщині 1 червня загарбники вбили подружжя, розстрілявши чоловіка та жінку на їхньому ж подвір‘ї.

У серпні в Київській області виявили тіло ще однієї людини, убитого російськими окупантами у лютому 2022 року. Автівку 58-річного жителя Бучанщини та його родини війська РФ обстріляли наприкінці лютого, коли мирні жителі намагалися евакуюватися. Трагедія сталася на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця. Внаслідок розстрілу автомобіля росіянами загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син. Куля також влучила в голову 5-річній Анастасії, але дитину дивом врятували лікарі.

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