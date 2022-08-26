УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Накрив дружину своїм тілом при розстрілі: на окупованій Херсонщині знайшли мертвим подружжя фермерів

26 серпня 2022, 13:50

Подружжя Павленків із селища Архангельське займалося дрібним фермерством. Відомо, що до них додому щонайменше тричі вривалися російські військові.

Валентин і Лариса Павленко
Валентин і Лариса Павленки були вбиті в погребі власного будинку / Фото investigator.org.ua

В Херсонській області знайшли вбитими подружжя Павленків. Чоловіка і жінку вбили ввечері 23 серпня в погребі їхнього власного будинку. Валентина Павленка вбили пострілом в голову, а під його тілом лежала дружина Лариса.

Трагедія сталася в тимчасово окупованому селищі Архангельське Високопільської територіальної громади Бериславського району, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на місцевих жителів.

Востаннє Валентина і Ларису бачили живими близько 20:00 у вівторок, 23 серпня. Сусіди кажуть, що пострілів не було чутно. Що конкретно сталося - невідомо. Але люди припускають, що злочинці могли використовувати зброю з глушником.

Видео дня

"Коли вранці 24 серпня ми не побачили їх на подвір'ї, то почали хвилюватися. Зайшли в будинок - ніде їх не було. А коли заглянули у льох, то побачили там тіло Валентина. Ми його вирішили не чіпати, а згуртувати людей, щоб організувати його похорон. Лариси ніде не було. Лише після того, як ми спустилися в підвал, щоби витягнути тіло Валентина, ми побачили, що він обіймає накриту ковдрою мертву дружину. Мабуть, він прикрив її своїм тілом, коли їх розстрілювали. У чоловіка була прострелена голова", - розповіли жителі Архангельського.

Подружжя Павленків займалося дрібним фермерством. Відомо, що до них додому щонайменше тричі вривалися російські військові.

Валентину і Ларисі пропонували виїхати на підконтрольну Україні територію, але вони не захотіли кидати господарство.

Військові злочини Росії

У Високопіллі на Херсонщині 1 червня загарбники вбили подружжя, розстрілявши чоловіка та жінку на їхньому ж подвір‘ї.

Читайте також:
Розстріляв у полі: ворожий танк на Дніпропетровщині атакував українські комбайни Розстріляв у полі: ворожий танк на Дніпропетровщині атакував українські комбайни
Росіяни розстріляли з танка 56 пенсіонерів, тепер демонстративно їх ховають для прикриття – Гайдай Росіяни розстріляли з танка 56 пенсіонерів, тепер демонстративно їх ховають "для прикриття" – Гайдай
Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятувалася Прикинулась мертвою: на Київщині рашисти жорстоко розстріляли 13-річну дівчинку, вона дивом врятувалася
Змушували обирати, кого розстріляти першим: українець розповів про звірства окупантів на Чернігівщині Змушували обирати, кого розстріляти першим: українець розповів про звірства окупантів на Чернігівщині
Відправили на міни, а потім розстріляли тих, хто вижив: під Миколаєвом знайшли понівечені тіла цивільних Відправили на міни, а потім розстріляли тих, хто вижив: під Миколаєвом знайшли понівечені тіла цивільних
Окупанти безжалісно розстріляли з Градів близько 100 цивільних машин на Херсонщині Окупанти безжалісно розстріляли з "Градів" близько 100 цивільних машин на Херсонщині

У серпні в Київській області виявили тіло ще однієї людини, убитого російськими окупантами у лютому 2022 року. Автівку 58-річного жителя Бучанщини та його родини війська РФ обстріляли наприкінці лютого, коли мирні жителі намагалися евакуюватися. Трагедія сталася на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця. Внаслідок розстрілу автомобіля росіянами загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син. Куля також влучила в голову 5-річній Анастасії, але дитину дивом врятували лікарі.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона Херсонська область новини України війна Росії та України воєнні злочини Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:39

"Поїду з тобою, щоб врятувати": українка вирушила на фронт за чоловіком, покинувши успішний бізнес

14:38

Окупанти завезли до Мелітополя лабораторії-рятувати начальство у разі вибуху на ЗАЕС - мер

14:23

Помер зірка серіалу Беверлі-Хіллз, 90210 - актор Джо Тата

14:18

Секрет найсмачнішої яєчні в світі: 3 помилки, які робить кожен - рецептВідео

14:09

Ні за які гроші: компанія Baykar не буде продавати Росії "Байрактари"Відео

Реклама
13:53

Путін як ніколи далекий від "повернення України в лоно Росії" і готується до затяжної війни - NYTВідео

13:50

Накрив дружину своїм тілом при розстрілі: на окупованій Херсонщині знайшли мертвим подружжя фермерівВідео

13:37

"Розминайте язики": Полякова без ліфчика кинула виклик Астаф'євій

13:20

"Їх нічого не врятує": Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєюВідео

13:14

Кому не можна носити срібло: 5 знаків зодіаку, у яких прикраси викличуть агресію та принесуть бідуВідео

13:04

Путін визнав реальні втрати армії РФ в Україні: експерт назвав цифру

13:00

Гороскоп на завтра, 27 серпня 2022: Овнам - борги, Терезам - серйозна розмова, Скорпіонам - знаки доліВідео

12:56

"Триватиме 2-3 місяці до зими": Арестович заявив про початок четвертого етапу війни в УкраїніВідео

12:19

Другий раз два роки: зірку фільмів Один вдома звинуватили у зґвалтуванні

12:17

Кажуть, що допомагає: навіщо деякі люди обертають ноги фольгою

12:07

HIMARS розніс базу окупантів у Кадіївці: 200 десантників повернуться додому у пакетахФото

11:59

У Полтаві вчителька біології виправдовувала агресію РФ та розповідала учням про "звірства" Азова

11:31

Злісна сестра: Крістіна Орбакайте була проти появи у Пугачової двійнят від Галкіна

11:22

Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФВідео

11:19

Група 1+1 media ексклюзивно та безкоштовно транслюватиме Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків

Реклама
11:13

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала щасливе фото з весілля

11:01

Кому не можна їсти халву і яка халва найкориснішаВідео

10:55

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

10:48

Щойно Путін помре або втратить владу, путінізм випустить дух разом з нимПогляд

10:38

Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

10:33

"Бажаємо возз’єднатися з Каддафі і Хусейном": у МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" УкраїниВідео

10:16

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

09:49

РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворогаВідео

09:42

"Мій синочок годину тут пролежав": ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцемВідео

09:22

"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППОВідео

09:11

"Це буде божевілля": британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з УкраїниВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

08:43

Путін отримав прочуханки від українців, здувся і скисПогляд

08:18

Путін збільшує армію РФ: в Міноборони України порадили закупити 2 млн мішків для трупівВідео

08:02

Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ

07:20

У районі Запорізької АЕС спалахнула пожежа, видно стовп диму - фото із супутника

06:41

Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ - Шольц

06:00

Дурість чи навмисна провокація: чому Папа Римський пошкодував ДугінуПогляд

05:40

Провокують біду: 3 рослини, які потрібно викинути з будинкуВідео

05:30

Відведе біду і притягне удачу: три знаки зодіаку, яким обов'язково потрібно носити золото

Реклама
05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експертВідео

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти