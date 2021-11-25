У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірус

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У Рівненській області у Вараській багатопрофільній лікарні пацієнту старше 60 років ампутували ноги через ускладнення від COVID-19.

"У пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без патологічного атеросклеротичного фону, викликаний лише захворюванням на COVID-19", - йдеться в повідомленні Рівненського медзакладу в Facebook.

Лікарі відзначили, що COVID-19 викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла.

"Коронавірус, крім легких, вражає ще й судини. У судинах утворюється згусток крові, і він закупорює поставки крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках або кишечнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організму. Підступність полягає ще і в тому, що тромбоз, як ускладнення, трапляється не тільки в розпал хвороби, але і після повного одужання. Тому після виписки з лікарні важливо бути на постійному контролі у сімейних лікарів", - радять медики.

Раніше в МОЗ попередили, що одним з найсерйозніших і частих ускладнень, що виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії є більш ніж у половини померлих внаслідок COVID-19.

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Раніше американські вчені провели чергове дослідження і домоглися вражаючих результатів. Вони стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.

Тим часом дослідники з Массачусетського технологічного інституту розвінчали основне правило протидії коронавірусу. Згідно з новим дослідженням, заразитися COVID-19 при знаходженні в одному приміщенні з хворим можна як на відстані двох, так і 20 метрів.