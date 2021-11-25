Чи доведеться щорічно вакцинуватися від коронавірусу - відповідь ВООЗ

Поки що невідомо, чи стане коронавірус звичайним сезонним захворюванням / Фото Reuters

Коронавірус у всьому світі ніяк не вщухне. За однією з теорій за кілька років на COVID-19 хворітимуть лише діти. Інші вчені переконані, що коронавірусна інфекція нікуди не зникне, але може стати звичайною сезонною хворобою, як грип. Однак зараз у Всесвітньої організації охорони здоров'я немає доказів, що так і буде.

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що організація вважає важливим робити щеплення і від сезонного грипу, і від коронавірусу. І це можна робити одночасно.

Хабіхт додав, що перш ніж можна буде говорити про сезонність коронавірусу, потрібно переконатися, що всі пройшли вакцинацію. Водночас зараз в Україні хоча б одне щеплення зробив 31% населення, але є великі відмінності по регіонах.

"Ми бачимо Луганську область, де у нас є 11% населення, які отримали одну дозу. І у нас є 53% всього населення, які отримали її в місті Києві", – сказав він.

Кому потрібна третя доза вакцини від коронавірусу

На сьогоднішній день третя доза вакцини від коронавірусу необхідна тим людям, які зробили щеплення препаратами компаній Sinovac і Sinopharm. Особливо тим, у кого нижчий імунітет або у кого більш високий ризик захворювання на COVID-19.

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"Зараз також ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету. Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", – підкреслив фахівець.

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Хабіхт додав, що поки ще рано говорити, чи доведеться вакцинуватися щороку.

"Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість", – резюмував представник ВООЗ.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 25 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 943 жителів країни. З початку пандемії в Україні майже чотири мільйони випадків заражень і 83,5 тис. жертв.

Тим часом вчені Великої Британії після проведення дослідження попередили про появу нового штаму коронавірусу, який може бути небезпечнішим за всі відомі штами, включаючи Дельту. Мутовану версію вірусу виявили в Ботсвані.

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