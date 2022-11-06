Перебувало понад 200 окупантів: ЗСУ завдали потужного удару по будівлі військ Путіна

Російські окупанти / УНІАН

У Херсонській області в тимчасово окупованій Каховці українські військові завдали удару по будівлі, де перебували російські окупанти.

Хоч свої втрати ворог намагається приховати, але на даний момент відомо, що на під час прильоту там перебували понад 200 ворожих солдатів, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Також знищено велику колону російської техніки під селом Радненськ Олешківського району Херсонської області.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебували до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі не уточнили, про яку саме будівлю в Каховці йдеться.

Однак, за даними Telegram-каналу "Миколаївський Ванек", напередодні в цьому місті було щонайменше два прильоти: знищено готель "Чисті ставки" (втрати ворога там встановлюються), а також вражені приміщення школи №6, де розташовувалися окупанти.

"6-я школа, там вони жили. Вже не живуть. І жити не будуть", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Раденськ знищена велика колона бойової техніки. Яких саме втрат зазнав ворог внаслідок цього "привіту" від українських воїнів, уточнюється.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсона та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На Правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ та партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатися зберегти репутацію свого президента і битиметься з ВСУ. Однак російські військові займаються мародерством і вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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