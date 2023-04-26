Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

У мережі розгорівся скандал через вбрання київських школярів на одному із відкритих заходів.

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Хустинки на київських школярах нагадують піонерські галстуки / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

У мережі спалахнув скандал через елемент одягу київських школярів. Проте організатори заходу виправдовуються, що учні були не у піонерських галстуках, а коралових хустинках.

У Києві представники шкільного самоврядування "Печерська елітна рада лідерів" – PERL провели "Лідерський форум" для учнів шкіл печерського району. Проте учасники заходу, що відбувся 23 квітня, були вбрані в червоні хустинки, які дуже нагадували піонерські галстуки.

Власне, саме це і спричинило бурхливу реакцію користувачів в Інтернеті.

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Користувачі Facebook обурені вбранням школярів / скріншот​​

"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні – це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", – написали організатори в Instagram.

Вбрання учнів спричинило скандал / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

Проте більшість Інтернет-користувачів сприйняли такий аксесуар як елемент піонерського вбрання. Більшість відреагувала вкрай негативно.

Варто зазначити, що новий міністр науки і освіти України Оксен Лісовий заявив, що в школах можуть скоротити кількість предметів. За його словами запропонована ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм та розвантажити дітей від стресу.

Нагадаємо, що одну із вчительок німецької мови звинуватили в тому, що вона ображала на уроках дітей з Сирії, Туреччини та України. Вчителька зневажливо відгукувалася про дітей, які приїхали з інших країн.

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