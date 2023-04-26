УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

26 квітня 2023, 18:53 оновлено 26 квітня, 19:46
199
У мережі розгорівся скандал через вбрання київських школярів на одному із відкритих заходів.
Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи
Хустинки на київських школярах нагадують піонерські галстуки / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

У мережі спалахнув скандал через елемент одягу київських школярів. Проте організатори заходу виправдовуються, що учні були не у піонерських галстуках, а коралових хустинках.

У Києві представники шкільного самоврядування "Печерська елітна рада лідерів" – PERL провели "Лідерський форум" для учнів шкіл печерського району. Проте учасники заходу, що відбувся 23 квітня, були вбрані в червоні хустинки, які дуже нагадували піонерські галстуки.

Власне, саме це і спричинило бурхливу реакцію користувачів в Інтернеті.

відео дня
Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи
Користувачі Facebook обурені вбранням школярів / скріншот​​
Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні – це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", – написали організатори в Instagram.

Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи
Вбрання учнів спричинило скандал / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

Проте більшість Інтернет-користувачів сприйняли такий аксесуар як елемент піонерського вбрання. Більшість відреагувала вкрай негативно.

Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

Варто зазначити, що новий міністр науки і освіти України Оксен Лісовий заявив, що в школах можуть скоротити кількість предметів. За його словами запропонована ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм та розвантажити дітей від стресу.

Нагадаємо, що одну із вчительок німецької мови звинуватили в тому, що вона ображала на уроках дітей з Сирії, Туреччини та України. Вчителька зневажливо відгукувалася про дітей, які приїхали з інших країн.

Читайте інші новини:

новини Києва школярі Печерськ
Реклама

Головне за день

"Пацюки вже готові тікати з корабля": Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення - Дикий

"Пацюки вже готові тікати з корабля": Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення - Дикий

18:35 Світ
"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

18:32 Україна
"Він тихесенько йде": у ЗСУ розповіли цікаві подробиці контрнаступу

"Він тихесенько йде": у ЗСУ розповіли цікаві подробиці контрнаступу

18:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:34

Багатий тато: Олександр Пономарьов показав всіх своїх дітей на одному фото

19:12

Зогорівся в повітрі і впав в озеро: в РФ самознищився винищувач МіГ-31Відео

18:53

Нагадували піонерські галстуки: у мережі спалахнув скандал через вбрання учнів печерської школи

18:52

Як заготовити щавель на зиму: 3 найкращих способа

18:35

"Пацюки вже готові тікати з корабля": Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення - ДикийВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:33

Чому 27 квітня не можна вимірювати свій зріст: прикмети і що не можна робитиВідео

18:32

"Мирний план" і війна Росії: Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі ЦзіньпіномВідео

18:24

"Він тихесенько йде": у ЗСУ розповіли цікаві подробиці контрнаступуВідео

18:01

"Питань до законності дій НАБУ і САП реально багато": ексрадник директора ДБР про роботу антикорупціонерів

Реклама
18:00

Сі Цзіньпін думає про ядерну війнуПогляд

17:56

У моду повернулася джинсова спідниця незвичайної краси, яку можна носити куди завгодноФото

17:47

"Буде бунт в армії РФ": Путін опиниться у критичній ситуації після успіхів ЗСУ – військовийВідео

17:38

Загроза ракетних ударів по Україні 9 травня: у розвідці зробили важливе попередженняВідео

17:30

Похвалила КНР та накинулась на Україну: Захарова відреагувала на розмову Зеленського із Сі ЦзіньпіномВідео

17:24

Не тільки повне захоплення Донбасу: У РФ є кілька завдань - АндрусівВідео

16:53

Як виглядає доросла дочка Тома Круза, від якої він відмовився

16:52

Була коханкою Зеленського і "вижила" з України Лорак: росЗМІ видали смачну маячню про КарольВідео

16:44

Україна повернула з російського полону майже півсотню захисниківФотоВідео

16:35

Як зробити найсмачніше згущене молоко за 15 хвилин: вражаючий секрет від умілих господиньВідео

16:13

"Скинули шкуру і побігли": на Запоріжжі окупанти прожогом тікають від контрнаступу ЗСУ – ЗМІВідео

Реклама
16:09

В Україні можуть дозволити одностатеві партнерства: все залежить від Зеленського

15:58

Без батька залишилися двоє синів: у боях проти окупантів загинув відомий спортсмен-футзалістВідео

15:57

Підійдуть навіть діряві: що можна зробити зі старими шкарпетками

15:55

Найкращий десерт з 90-х: рецепт торта без випічки і зайвої метушні Дамське щастяВідео

15:47

Багато господинь цього не знають: скільки часу і як варити перепелині яйцяВідео

15:46

Чому на кладовищі не можна дивитися на чужі могили: прикмети, які приносять біду

15:43

Летів над Києвом зі швидкістю майже 30 км на секунду: стало відомо, де саме впав метеорВідео

15:07

Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським: всі подробиціВідео

15:04

"Це все дурниця": Оля Полякова пошкодувала, що розкрила публіці свій реальний вікВідео

15:01

Епатажна Ліндсі Лохан вперше показала вагітний животик

14:54

"Поворознюк вистрілив з пістолета мені в груди", - фермер з Кіровоградшини розповів про замах на вбивство

14:35

Вийти до Азовського моря й розбомбити Кримський міст: Андрусів назвав "рецепт" звільнення півостроваВідео

14:13

Шоумен Цекало накинувся на дівчину в США

14:12

РФ віддасть Крим навіть без бойових дій, Україні буде важче повернути Донбас – АндрусівВідео

14:11

Чим замінити томатну пасту: кетчуп - зовсім не варіант

13:59

Буде крематорій: стало відомо, хто купив будинок ПугачовоїВідео

13:44

В окупованому Севастополі пролунав вибух: що відомо

13:20

Комаров покаже один день з життя Президента Зеленського у спецпроєкті "Рік. За кадром" на 1+1

13:13

Дочка Пугачової назавжди вирішила покинути РосіюВідео

13:11

"На щастя, ми встигли": Ургант розповів про дзвінок ПугачовійВідео

Реклама
13:10

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти безрогого оленя за 15 секунд

13:05

Під час бою з окупантами на Донбасі батько накрив собою пораненого сина-захисника і загинув

12:55

"Там повний жах. Людей розселяють по школах": у Росії масштабна пожежа знищує селаВідео

12:54

"Посмішка з його обличчя зійшла": Кошовий розповів, як змінився ЗеленськийВідео

12:42

До чого горять вуха: народні прикмети по днях тижня та часу доби

12:32

Гороскоп на завтра 27 квітня 2023: Овнам - романтика, Скорпіонам - багато роботи

12:31

Армія України потопить Чорноморський флот, війська РФ посиплються до повернення Криму - АндрусівЕксклюзив

12:25

Нам дають озброєння, але рівно стільки, щоб ми вистояли - ЗолотарьовВідео

12:15

Фортуна визначила своїх улюбленців: на які знаки зодіаку чекає блискавичний приплив везіння в травніВідео

11:57

Найстарша мама України била і ображала дочку: у Підвербної забрали 12-річну Анну-МаріюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти