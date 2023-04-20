Київ – ціль для агресора Росії, але ворог отримає по зубах – Кличко

Київ добре укріплений, роботи щодо захисту міста від нового ймовірного нападу окупантів Росії тривають, сказав столичний градоначальник Віталій Кличко.

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Росія не відмовилася від планів щодо захоплення Києва - Кличко / Колаж Facebook В. Кличко, Вікіпедія

Столиця України Київ залишається метою країни-агресора Росії. Однак місто добре укріплене, обороноздатність посилюється. Розглядаються будь-які сценарії і проводяться заходи щодо посилення захисту, щоб в разі чого ворог отримав по зубах. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, що країна-окупант Росія не відмовилася від планів щодо захоплення Києва. Проводиться робота, щоб у разі можливої повторної спроби окупації відбити атаки ворога.

"Київ – це серце. Київ – це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах", - зазначив Кличко.

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За його словами, столиця добре укріплена, заходи, які проводяться, спрямовані на захист міста.

"Зараз місто захищене набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому... Наразі система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому", - підкреслив Віталій Кличко.

Загроза захоплення Києва Росією

Президент Володимир Зеленський у лютому заявив, що Росія все ще хоче захопити не тільки Київ, але і всю територію України.

Завдання ворога – позбавлення суверенітету і незалежності української держави. Однак, як підкреслив глава держави, плани Путіна приречені на провал.

Російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю Главреду сказав, що Путін у війні проти України не зупиниться в тому випадку, якщо його не зупинити.

На його думку, якщо окупантам вдасться досягти своїх цілей на сході та півдні, війська РФ знову можуть рушити на Київ.

Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) опублікували звіт, в якому розповіли про те, що Путін мріяв захопити Київ і повалити українську владу, мовляв, "за три дні". На думку експертів, окупанти повинні були влаштувати терор, а кум Путіна Медведчук підписати так званий "акт про капітуляцію".

Війна Росії проти України: