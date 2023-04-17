Глава МОН пропонує скоротити кількість предметів у школі: як відреагували у Мережі

У дітей у 7-9 класі близько 20 предметів на тиждень, і таку кількість "складно засвоїти без стресу і онлайн-навчання", вважає Оксен Лісовий.

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Оксен Лісовий розповів про те, що в школі можуть зменшити кількість предметів / Фото УНІАН, facebook

Новий міністр науки і освіти України Оксен Лісовий заявив, що в школах можуть скоротити кількість предметів. За його словами, в останні роки діти змушені вчитися в умовах стресу (пандемія, повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ), а запропонована ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

"Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити згаяне", - написав міністр у Facebook.

Лісовий зазначив, що у дітей в 7-9 класі близько 20 предметів в тиждень, і таку кількість "складно засвоїти без стресу і онлайн-навчання". Крім того, не у всіх є можливість користуватися ґаджетами, необхідними для дистанційки.

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Через навантаження школярі починають зосереджуватися на тих предметах, які важливі для них.

"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізувати навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашню обробку, в якій формі відбувається навчання", — пояснив міністр.

Глава МОН попросив українців поділитися своєю думкою щодо ідеї про скорочення кількості предметів у школі.

Що пишуть батьки у Мережі:

"На мою думку і за моїми спостереженнями, діти перевантажені. Крім цього, зараз освіта конкурує за українських дітей, які виїхали в безпечні країни, там освіта простіша, наочніша, розважальніша. Багато непотрібних предметів виникли через те, що багато років різні люди хотіли довести свою дотичність до освіти, науки і впровадити хоч щось. Простоту і ясність не впроваджували", - пише Гліб Горошинський.

"Навчаючись у п'ятому класі в Німеччині, мій син встигав після школи відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два домашніх завдання з математики та мови. В Україні він після школи (кількість уроків на 2-3 більше) ледве встигає відвідати тренування, а потім сидить до 23 або 24 години, виконуючи домашні завдання з усіх предметів. Дитина знаходиться на межі від даного навантаження, і вже від спорту не отримує задоволення, знаючи скільки його чекає вдома вдома. Можливо наші діти і розумніші зарубіжних ровесників, але вони і точно і нещасніші за них!", - зазначив Тарас Чопілко.

"Проблема є інша - як засвоювати предмети, коли в класах по 36 учнів? Потрібно прийняти рішення, що понад 20 учнів – це вже не клас, а "гурток". Необхідно вирішити цю проблему на державному рівні, щоб дітям було приділено належну увагу вчителів, щоб діти засвоювали уроки, щоб вчителі були не виснажені на уроках з такою кількістю дітей і мали задоволення від спілкування. Це ж не лекції читати... Зрозуміло, що потрібно додаткове фінансування, але це прямі інвестиції в майбутнє наших дітей. Час зважитися на рішучі кроки реформування середньої шкільної освіти, і не тільки її", - вважає Андрій Щекун.

"Відповідь на це питання криється в пам'яті дорослих. Що ми пам'ятаємо зі школи? Що потрібно пам'ятати? По-моєму, питання не стільки в кількості предметів, скільки в якості матеріалу кожного предмета. Не варто розширювати матеріал до нескінченності, а давати чітко структурований, конкретний матеріал, який і сформує такі компетенції, необхідні протягом життя. Ну і, звичайно, основний фактор – якість подання матеріалу. Захопить учитель - буде учень знати. Не захопить - не буде", - додала Ірина Вахович.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що багато підручників, які випускаються в Україні для шкіл, вкрай низької якості.

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