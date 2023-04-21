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"Я плачу за все": в Австрії вчителька накинулася на дітей біженців з України

Олексій Тесля
21 квітня 2023, 20:15 оновлено 21 квітня, 20:18
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Скандальною вчителькою вже зайнявся Департамент освіти Відня.
Австрія, біженці, Україна
В Австрії стався скандал з дітьми українських біженців / ua.depositphotos.com

В Австрії стався кричущий випадок образи викладачем дітей, батьки яких приїхали з інших країн, зокрема – з України.

Одну з вчительок німецької мови звинуватили в тому, що вона ображала на уроках дітей з Сирії, Туреччини та України, повідомила австрійська телерадіокомпанія ORF.

У матеріалі підкреслюється, що скандальним випадком зайнявся Департамент освіти Відня.

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Деталі скандалу

Відзначається, що вчителька зневажливо відгукувалася про дітей, які приїхали з інших країн. При цьому вона висловлювала думку про те, що вони нібито ні на що не здатні.

Скандальна викладачка говорила турецьким дітям, що ті можуть повертатися до Туреччини. Також повідомляється, що вона грубила дітям з Сирії, які, на її думку, не хочуть вчити німецьку мову і не дотримуються правил. Потім вчителька заявила, що це відноситься і до всіх українських дітей.

За її словами, вона хотіла б, щоб діти "знайшли роботу тут, в Австрії", щоб їй "не довелося" за них "платити".

Австрійські ЗМІ цитують образливі фрази вчительки:

  • "Ти платиш за школу? Ваша мама платить оренду? Хто платить? Я ... плачу за все ... і всі інші, хто має роботу";
  • "Чи є робота у мами і тата? Напевно, ні".

При цьому уточнюється, що директор з питань освіти Відня назвав слова вчительки "дуже образливою поведінкою" і підкреслив, що школа "повинна встановити однакові стандарти для всіх".

Нагадаємо, в Естонії росіянка з ніком Juls в Twitter влаштувала скандал через українських біженців. Власниці "двоголового" паспорта не сподобалося те, що Естонський уряд забезпечує біженців з України грошовими виплатами.

Обурені естонці швидко вирахували нахабну росіянку. Нею виявилася Юлія Кузнєцова, яка приїхала до Євросоюзу у 2022 році.

Також ми розповідали, що у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского мира" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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