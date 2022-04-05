"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ризик нападу РФ на вже звільнені території

Російські військові навряд чи знову нападуть на звільнені території, вважає Арестович / Reuters

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що повернення російських окупантів на звільнені від них території України є практично нереальним.

За його словами, для того щоби повторно напасти, потрібно бути "повними ідіотами".

"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з цієї точки зору, навіть більше, ніж росіяни", – сказав Арестович під час національного телемарафону.

Радник ОП додав, що елітні військові угруповання, які брали участь у нападі на українські міста, практично втрачено. Військовому керівництву потрібно десь шукати сили, щоби поповнити армію. Крім того, повторна атака для РФ буде складнішою, оскільки тепер українці "більш готові до цього".

"Це (повторний напад, - ред.) практично неможливо... Ну, можемо залишити 1% на те, що вони спробують, але це просто, щоби не говорити, що це на 100% неможливо", – сказав Арестович.

читайте такожДоля війни з Росією вирішуватиметься під Харковом і на ДонбасіЯк відомо, Київську та Житомирську область та частину Чернігівщини звільнили від окупантів.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес прокоментував відведення російських військ на Київському та Чернігівському напрямках. За його словами, насправді Путін не відводить війська, а передислокує їх для наступної "фази" на Донбасі.

Телеканал CNN повідомляв з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, що до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив 5 квітня, що Росія знову може почати війну з Україною, навіть якщо буде підписано мирну угоду.

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