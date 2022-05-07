"Сподіваюся, Україна переможе Росію": 12-річний британець написав Зеленському і отримав відповідь

Британський школяр Томас Кімберлі написав листа Зеленському і отримав відповідь / Фото twitter.com/educationgovuk

12-річний британський школяр Томас Кімберлі написав президенту Володимиру Зеленському листа зі словами підтримки. Згодом хлопчик несподівано отримав відповідь від українського лідера.

Томас поклав лист Зеленському в гуманітарну допомогу, яку збирали в школі юного британця, йдеться у Twitter відділу освіти в Англії.

Звертаючись до "кращого президента", Томас сказав, що " щасливий, що допомагає" Україні. Хлопчик також додав, що сподівається на те, що Україна "переможе Росію" і що "Путін занадто боїться говорити правду про війну".

Лист Томаса Кімберлі Зеленському / twitter.com/educationgovuk

Томас не сподівався отримати відповідь, але все ж таки лист з України прийшов. Зеленський написав, що лист Томаса "викликає посмішку на обличчі".

Відповідь надрукована англійською мовою, датована суботою, 23 квітня, і підписана Володимиром Зеленським.

"Дякую за лист підтримки. Я в порядку і дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну та їжу для громадян всієї країни і відбудувати міста. Те, що ви говорите в листі, і те, що Велика Британія робить для підтримки, викликає посмішку на моєму обличчі та багатьох інших", – відповів президент України.

Британський школяр Томас з листом від Зеленського / twitter.com/educationgovuk

Томас навчається в школі графства Дарем. Його лист Зеленському був серед 270 посилок з медикаментами, одягом, їжею, чотирма інвалідними колясками, подарованими учнями школи українцям, які рятуються від війни. Допомогу організували учні школи, вчителі та батьки.

Вчитель закладу Робін Хедден сказав: "Ми не могли в це повірити, коли прийшов лист. Наші співробітники офісу відкрили його, адресований "Томасу в Трініті-школі", і розпитували класи, оскільки ми нічого не чекали назад".

Мати Томаса Кімберлі розповіла, що її син був схвильований, повернувшись додому після школи в п'ятницю.

"Томас повернувся зі школи з листом в руці. Я не знаю, чи зможемо ми забрати це з його рук, але ми збираємося поставити його в рамку і виділити почесне місце в нашому домі", - зазначила жінка.

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