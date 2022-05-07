УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Сподіваюся, Україна переможе Росію": 12-річний британець написав Зеленському і отримав відповідь

7 травня 2022, 10:12

Томас Кімберлі поклав лист, адресований Володимиру Зеленському, в посилку з гуманітарною допомогою, яку збирали для українців в його школі.

Томас Кімберлі
Британський школяр Томас Кімберлі написав листа Зеленському і отримав відповідь / Фото twitter.com/educationgovuk

12-річний британський школяр Томас Кімберлі написав президенту Володимиру Зеленському листа зі словами підтримки. Згодом хлопчик несподівано отримав відповідь від українського лідера.

Томас поклав лист Зеленському в гуманітарну допомогу, яку збирали в школі юного британця, йдеться у Twitter відділу освіти в Англії.

Звертаючись до "кращого президента", Томас сказав, що " щасливий, що допомагає" Україні. Хлопчик також додав, що сподівається на те, що Україна "переможе Росію" і що "Путін занадто боїться говорити правду про війну".

Лист Томаса Кімберлі Зеленському
Лист Томаса Кімберлі Зеленському / twitter.com/educationgovuk

Томас не сподівався отримати відповідь, але все ж таки лист з України прийшов. Зеленський написав, що лист Томаса "викликає посмішку на обличчі".

Відповідь надрукована англійською мовою, датована суботою, 23 квітня, і підписана Володимиром Зеленським.

"Дякую за лист підтримки. Я в порядку і дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну та їжу для громадян всієї країни і відбудувати міста. Те, що ви говорите в листі, і те, що Велика Британія робить для підтримки, викликає посмішку на моєму обличчі та багатьох інших", – відповів президент України.

Британський школяр Томас з листом від Зеленського
Британський школяр Томас з листом від Зеленського / twitter.com/educationgovuk

Томас навчається в школі графства Дарем. Його лист Зеленському був серед 270 посилок з медикаментами, одягом, їжею, чотирма інвалідними колясками, подарованими учнями школи українцям, які рятуються від війни. Допомогу організували учні школи, вчителі та батьки.

Вчитель закладу Робін Хедден сказав: "Ми не могли в це повірити, коли прийшов лист. Наші співробітники офісу відкрили його, адресований "Томасу в Трініті-школі", і розпитували класи, оскільки ми нічого не чекали назад".

Мати Томаса Кімберлі розповіла, що її син був схвильований, повернувшись додому після школи в п'ятницю.

"Томас повернувся зі школи з листом в руці. Я не знаю, чи зможемо ми забрати це з його рук, але ми збираємося поставити його в рамку і виділити почесне місце в нашому домі", - зазначила жінка.

читайте такожЦе розриває серце: світ вразили кадри з 5-річним хлопчиком з України на кордоні з Польщею

Як повідомляв Главред, у Сумській області 6-річний хлопчик віддав українським військовим свій квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Дитина вирішила віддати свій подарунок, щойно почула, що дрони потрібні ЗСУ.

У Борисполі Київської області 11-річний хлопчик сам вночі прийшов записуватися в місцевий загін тероборони. Бійці тероборони напоїли хлопчика, нагодували і вручили йому подарунки. А схвильовану маму, яка шукала дитину, попросили не лаяти героя.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Великобританії гуманітарна допомога новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Пропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзіПропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзі Прикмети на 6 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду Долар по 100 гривень: що відомо про сценарій післявоєнного курсуДолар по 100 гривень: що відомо про сценарій післявоєнного курсу Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваНакази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - Денісова Жіночі штани на літо 2022 з ніжним принтом, в який легко закохатися з першого поглядуЖіночі штани на літо 2022 з ніжним принтом, в який легко закохатися з першого погляду
Підтримайте Главред

Останні новини

10:30

Грошовий достаток і достаток: три знаки не будуть ні в чому собі відмовляти на тижні 9-15 травня

10:15

Гордон показав "ексклюзивні кадри" з бункера Путіна

10:13

Рішення Берліна - шок і ляпас Україні: посол у ФРН розніс заборону української символіки на 8-9 травня

10:12

"Сподіваюся, Україна переможе Росію": 12-річний британець написав Зеленському і отримав відповідь

09:29

"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни": в НАТО озвучили прогноз щодо тривалості війни в УкраїніВідео

Реклама
09:11

Страшний сон Москви: як новий союз за участю України поверне РФ в часи Івана ГрозногоПогляд

08:51

"Ми відкриті для всього, що допоможе українцям": у США відповіли, чи можуть списати борги Києву

08:49

Так виглядає російське "втратнемає": в Мережі показали кладовище з десятками свіжих могилВідео

08:29

Путіна підставили свої ж через гроші: історик пояснив, чому провалився бліцкриг РФ в Україні

08:16

ЗСУ відбили 8 атак ворога на сході: ворог зазнав серйозних втратВідео

07:41

"Складний період триватиме близько двох місяців": Арестович розповів про нову фазу війни в Україні

07:24

Ретроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжкаВідео

07:00

Частину військ РФ відвели від Харкова: місту не загрожує захоплення - Арестович

06:36

Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди під ХарковомВідео

06:21

Росія покаже своє звірине обличчя 9 травняПогляд

05:40

Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси

05:14

Смуга невдач закінчиться: п'ять знаків зодіаку чекає щасливе майбутнє

04:58

Трубочки з лаваша на швидку руку: швидкий рецепт з ідеальною начинкоюВідео

04:50

Арестович розповів про успіхи ЗСУ на передовійВідео

04:40

Вріжуть дощі: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

Реклама
04:21

Кривава різанина в Бучі: як відбувається процес упізнання тіл загиблих

03:50

Найнебезпечніший напрямок агресії: експерт розповів, куди Кремль перекидає найбільше військ

03:15

Не лише зброя: генерал США назвав те, що потрібно Україні для перемоги у війніВідео

02:45

Оточення водить Путіна за ніс, про розгром армії РФ він дізнається останнім - В'ятрович

02:36

Скандал з перегаром: Мілевського звинуватили у жебрацтві під час війни

02:13

Донька путініста Машкова розповіла, що чекає РФ і її батька: трибунал в Гаазі і зомбуюча пропаганда

01:58

"Дух Жириновського": у Зеленського висміяли вологі фантазії експрезидента РФ

01:33

Путін бачить себе сучасним Сталіним: історик пояснив, чому 9 травня - дедлайн у війні в Україні

01:18

Артснаряди та радари: Байден оголосив новий пакет військової допомоги для УкраїниВідео

00:51

Прикмети на 7 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Кінець "Шахерезади": в Італії заарештували розкішну мегаяхту ПутінаВідео

00:28

"На них поставлено хрест": Іван Дорн вказав на головну відмінність між українцями та росіянами

00:05

Залякування та вбивства: рашисти готують провокації в Мелітополі на 9 травняВідео

06 травня, п'ятниця
23:59

Переплюнув Путіна: патріарх Кирило насмішив гігантським столом для переговорів

23:26

Монстр-вбивця: бійці ЗСУ трощать рашистів гібридною технікоюВідео

23:22

"Наша сім'я буде більше": Осадча привітала Юрія Горбунова

23:16

Зеленський запропонував спосіб зупинити війну за 24 годиниВідео

23:06

Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

23:04

Зеленський відповів на погрози ядерного удару по УкраїніВідео

22:58

Окупантів стирають з лиця землі: рашистів знищують дронами-камікадзеВідео

Реклама
22:51

Пішов з життя відомий письменник-фантаст

22:34

Історія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною Джолі

22:32

"Пекло" у Херсоні: окупанти катують людей і тримають у підвалах українцівВідео

22:31

Провал в Україні: Путін влаштував полювання на відьом і шукає цапа відбувайла - The TimesВідео

22:22

"100 ударів салом по морді": Яніна Соколова чекає на Анатолія Шарія в УкраїніВідео

22:19

Джонсон у розмові з Макроном засудив "смертоносну дурість Путіна"Відео

21:57

Корабель палає в морі: у Туреччині показали кадри з підбитим Адміралом МакаровимВідео

21:29

У Білому домі висловилися щодо можливості списання боргу Україні

21:26

ЗСУ перейшли в наступ: в ОП розповіли про просування на двох напрямкахВідео

21:03

Євробачення 2022: коли відбудеться і кому пророкують перемогу букмекери

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти