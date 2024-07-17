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Над Україною кружляв літак ВПС Британії: усі подробиці

Яна Ставська
17 липня 2024, 19:48
278
Російські пропагандисти були дуже занепокоєні цією інформацією.
Над Україною кружляв літак ВПС Британії: усі подробиці
В Україні помітили британський навчальний літак / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот

Над містами України пролітав тренувальний літак повітряних сил Британії Grob Prefect T1. Судячи з даних Flightradar24, він побував майже у всіх регіонах за винятком фронтової зони.

Grob Prefect T1 використовується у Британії на початковому етапі літальної підготовки як серед військових, так і серед цивільних. Завдяки низько посадженому хвосту "пташка" імітує деякі типи літаків.

Зокрема, починаючи з 15:30 вівторка 16 липня Grob Prefect T1 пролітав Кіровоградську, Вінницьку, Київську, Черкаську області. Побував також на Волині й Львівщині, в Одеській та Миколаївській областях.

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Росіяни вже кажуть про "провокацію", стверджують, що Україні передали літаки "як військову допомогу", і виправдовуються, чому окупанти пропустили появу Grob Prefect T1, — мовляв, може, РФ таким чином "досліджує нову ціль".

У Росії побоюються, що Україна застосовуватиме ці літаки як розвідники.

F-16 в Україні - що варто знати

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії. Про це він повідомив на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт НАТО.

На тлі відправки F-16 Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow.

У Росії ж із цього приводу влаштували істерику. Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова грубощами намагалася образити країни Заходу. Водночас голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов спробував заспокоїти російську публіку - мовляв, це не вплине на поле бою.

До слова, росіяни з початку літа намагаються вистежити F-16. За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.

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