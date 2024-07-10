Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16

У Держдумі спробували заспокоїти росіян, а Захарова з МЗС РФ почала "сипати" образами.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-ustroila-isteriku-na-fone-otpravki-v-ukrainu-pervyh-f-16-10579850.html Посилання скопійоване

F-16 невдовзі будуть в Україні / Колаж Главреда. Фото: пресслужба Армії США, скріншот відео

Уже цього літа в Україні з'являться перші F-16 від Нідерландів і Данії, про відправку літаків на саміті НАТО у Вашингтоні повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. У Росії ж із цього приводу влаштували істерику.

Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова в традиційній манері грубощів намагалася образити країни Заходу.

"Плани поставок Україні винищувачів F-16 свідчать, що Вашингтон очолює "банду війни", - заявила Захарова.

відео дня

Водночас голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов спробував заспокоїти російську публіку.

"Передача F-16 Україні ніяк не вплине на перебіг "СВО" (так Кремль називає війну проти України, - Главред) і нічого не змінить, Росія до цього готова", - сказав він.

До цього кремлівські пропагандисти обіцяли знищити винищувачі F-16 у той самий момент, коли ті тільки з'являться в Україні.

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

F-16 - коли будуть в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів і Данії.

На тлі відправки F-16 Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Крім того, стало відомо, що Норвегія почне передавати Україні винищувачі F-16 уже цього року . Загалом країна обіцяє надати шість літаків.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред