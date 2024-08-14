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Нічна атака дронів: у двох областях під удар потрапили об'єкти інфраструктури

Анна Ярославська
14 серпня 2024, 09:57
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У ніч на 14 серпня російські окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 23 ударними БпЛА типу "Shahed".
Атака дронів
У ніч на 14 серпня Україна була атакована ворожими дронами / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

У ніч на середу, 14 серпня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських дронів. У Чернігівській та Житомирській областях під удар потрапили інфраструктурні об'єкти. У Київській області влучень не зафіксовано.

Як повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без жертв.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

відео дня

Також уламками пошкоджено приватні будинки. Жертв і постраждалих немає.

"Наслідки повітряної атаки локалізовані спеціальними службами", - повідомив голова Житомирської ОВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної дронової атаки на Київщину. Тривогу оголошували двічі.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Унаслідок падіння уламків за межами населеного пункту сталося загоряння лісової підстилки. Пожежу ліквідовано.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків нічної атаки.

Що кажуть у Повітряних силах

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що в ніч проти 14 серпня російські окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 23 ударними БпЛА типу "Shahed".

У протиповітряному бою було збито 17 ворожих БПЛА в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/ComAFUA

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет та ударних дронів. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 серпня 2024 року російські окупанти вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також під час атаки ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 ударних БпЛА типу "Shahed". Було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 15 ударних БПЛА в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною ж метою ворожих безпілотників став Київ.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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