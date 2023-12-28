Нацполіція посилить контроль у новорічну ніч: які покарання отримають порушники

Поліція України посилює заходи безпеки по всій території України перед святкуванням Нового року.

https://glavred.net/ukraine/nacpoliciya-usilit-kontrol-v-novogodnyuyu-noch-kakie-nakazaniya-poluchat-narushiteli-10528853.html Посилання скопійоване

Нацполіція буде особливо пильна на Новий рік / Колаж: Главред, фото: НПУ, УНІАН

У Національній поліції України посили заходи безпеки перед святкуванням Нового року. Про роботу поліції у новорічну ніч розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

За його словами, понад 30 тисяч правоохоронців буде працювати для забезпечення правопорядку в усіх місцях масового перебування громадян.

"Заходи безпеки будуть однакові по всій території України, тому що вони стосуються масового перебування громадян в громадських місцях, що є потенційним ризиком в безпековому плані, відповідно, поліція в цьому напрямку буде працювати. Близько 30 тисяч правоохоронців буде забезпечувати правопорядок в новорічну ніч", - розповів він. відео дня

Щодо порушників комендантської години, поліція має намір відвозити їх до районних відділів для розслідування та встановлення причин порушення цього обмеження.

"Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", - сказав Серединський.

Він підкреслив, що обмеження на використання піротехніки суворо контролюватиметься. Порушення цього правила тягнутиме за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

"Що стосується піротехніки - в нас є адміністративна відповідальність, а також кримінальна відповідальність в форматі хуліганських дій. Рівень відповідальності буде встановлюватися в залежності від кваліфікації і відповідної суспільної шкоди, яка буде спричинятися", - нагадав він.

Святкування Нового року

Нагадаємо, окупанти можуть обстрілювати Україну в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня та здійснювати інші провокації. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ, Росія наразі має до 1000 ракет. Українців закликали готуватися до можливих провокацій від ворога.

Також голова нацполіції Іван Виговський виступив проти ідеї надавати поліцейським право видавати повістки військовозобов'язаним без участі працівників ТЦК. За його словами, в установі вже достатньо роботи і додаткові обов'язки можуть вплинути на важливі напрямки роботи поліції.

Крім цього, погода в Україні на Новий рік в основному буде безсніжною та теплою. Тільки на обмеженій території країни очікується сніг та мороз. В більшості областей прогнозується дощ, мряка і плюсова температура повітря.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.