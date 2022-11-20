Почнуться удари по російських АЕС: експерт спрогнозував наслідки застосування ядерної зброї РФ

Хімічну та біологічну зброю Росія не зможе застосувати. Єдине, що вона може застосувати – тактичну ядерну зброю.
Якщо Збройні сили України зайдуть до анексованого Криму, Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, але наслідки будуть непередбачуваними. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.
"Росія вже нічого не може. Адже від кордону Сумської області до російського міста Курчатова, де розташована одна з російських атомних станцій, дістане HIMARS. Хімічну та біологічну зброю Росія не зможе застосувати. Єдине, що вона може застосувати – тактичну ядерну зброю. Але тоді буде завдано удару по Курській атомній станції, де шість діючих і виведених реакторів. І це буде крутіше за будь-яку ядерну бомбу. Буде удар і по Воронезькій атомній станції, і по Смоленській, і по АЕС Білорусі. Адже Україні втрачати вже буде нічого", - сказав він.
Соскін прогнозує, що війна йде на територію Росії та Білорусі.
"А якщо так станеться, то війна пошириться на весь євразійський континент", - резюмував експерт.
Як повідомляв Главред, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, який регіон ЗСУ буде легше звільнити - Крим чи Донбас.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. При цьому він зміг назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією. Але це точно станеться, впевнений Єрмак.
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