"Почнеться війна дронами": ракетні удари не припиняться після виходу на адмінкордони - Коваленко

Військовий аналітик переконаний, що ракетні удари по Україні не зможуть припинитися без дипломатичного рішення.

Ракетні удари по Україні не припиняться навіть після виходу на амінграніци / колаж фото Вікіпедія, скріншот

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перетвориться з війни артилерією на війну дронами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

"Артилерія не може воювати без дронів - всю роботу артилерії, в основному, забезпечує саме аеророзвідка. Звичайно, артилерія і дрони - це основа, і сухопутні війська заходять на позиції після того, як роботу зробить аеророзвідка і артилерія. Але під війною дронів я маю на увазі удари по інфраструктурі ворога, який буде здивований "сюрпризами", - сказав Коваленко.

За даними аналітика, РФ раніше почала війну дронами, ніж Україна. Він додав, що останнім часом на фронтах буде зберігатися активна фаза.

Коваленко не виключає, що війна дійсно може закінчитися весною, адже свою мотивацію постійно показують українські військові.

"У нас сформований достатній резерв, щоб витягнути цю історію якісно – все буде залежати від зими і того, чого вдасться досягти ЗСУ на запланованих напрямках. Впевненість генералів вселяє певний оптимізм, тому хочеться вірити, що наступного року війна може вийти принаймні на завершення конфлікту на нашій території", - сказав Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Він також додав, що не варто розраховувати на те, що ракетні удари по території України припиняться без певного дипломатичного рішення.

"Чисто військовим шляхом війну на території України можна завершити до кінця наступного року, але не в повітрі. Якщо не буде дипломатичного рішення, то в будь–якому продовжиться активність ворога в прикордонній зоні - розвідка "Орланами", скидання боєприпасів на інфраструктуру з дронів тощо. І тут важливо, щоб РФ не отримала іранські балістичні ракети", - зазначив аналітик.

Коваленко пояснив, що більшість коштів, які є в Україні, будуть неефективними проти іранських ракет.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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