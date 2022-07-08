Почався відлік часу: екстрасенс розповів про терміни завершення війни

/ Фото УНІАН

На Івана Купала стався певний перелом, який може визначити результат війни в Україні, заявив переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв.

Язичницьке свято дає неймовірно сильний заряд, який почав відлік часу до закінчення війни, а містично сили вже перейшли на нашу добра, тобто – України, підкреслив в ефірі Ранок з Україною.

"Це язичницьке свято, нереально сильне. Сьогодні встає сонце в найкращий свій час. З цього дня починається відлік закінчення війни - вона йде на спад. Більше того, мені наснилася просто неймовірна сила, яка вказувала на те, що весь цей жах скоро закінчиться", — пояснив співрозмовник.

Разом з тим він зазначив, що з 7 липня активізується вся наша лють і сила, яка здатна знищити ворога.

"Я б радив бути обережним цим окупантам, адже наші темні сили їм не раді, і вони починають виводити їх в ліси. А ви повинні знати, що не можна перебувати в лісі малодушним", — додав Гордєєв.

читайте такожПутін помре наприкінці літа: екстрасенс дав несподіваний прогноз

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс, учасник російської версії шоу Битва екстрасенсів Олександр Кантоністов розповів про те, що президент РФ Володимир Путін помре до кінця 2022 року.

При цьому є всі підстави вважати, що це може статися навіть раніше — протягом літа.

Читайте ще: