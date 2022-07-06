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Путін помре наприкінці літа: екстрасенс дав несподіваний прогноз

6 липня 2022, 14:59

У господаря Кремля погіршиться психічний стан, що призведе до манії переслідування, не виключив Олександр Кантоністов.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін помре до кінця 2022 року. При цьому є всі підстави вважати, що це може статися навіть раніше — протягом літа, заявив відомий екстрасенс, учасник російської версії шоу Битва екстрасенсів Олександр Кантоністов.

Він не виключив, що у господаря Кремля погіршиться психічний стан, що призведе до манії переслідування, пише The Mirror.

"З початку червня починається найкритичніший період в житті Путіна – це будуть спроби отруїти і фізично покарати диктатора. У Путіна, ймовірно, посилиться манія переслідування, психічні розлади вплинуть на його рішення по відношенню до керівництва РФ", – говорить співрозмовник.

За його словами, президент РФ також може влаштувати полювання на відьом у пошуках зрадників у власному оточенні.

"Це призведе до необдуманих вчинків, які в майбутньому тільки зашкодять йому", — підкреслив екстрасенс.

Він також спрогнозував останні дні життя диктатора і не виключив, що померти ж Путін може в своєму кабінеті в Кремлі.

"Пік життя Путіна припадає на серпень-вересень 2022 року. У цей період дуже висока ймовірність його смерті. Швидше за все, це настане в його кабінеті", – додав кантоністів.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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