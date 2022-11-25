На Запоріжжі в авто підірвали колаборанта Калашника

Зараз пособник окупантів перебуває в лікарні з пораненням.
У місті Пологи в Запорізькій області підірвали автомобіль колаборанта Сергія Калашника.
Пособник окупантів отримав поранення. Зараз він перебуває медзакладі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що вибуховий пристрій здетонував ввечері 23 листопада.
Калашник є ексголовою Пологівської районної ради. Після того, як російські загарбники захопили місто, його призначили на посаду так званого голови муніципальної освіти Пологів.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали до лікарні у надважкому стані. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Нагадаємо, Федоров раніше повідомив, що українські партизани в селі Вознесенка (Запорізька область) підпалили церкву, в якій розмістили штаб російські війська.
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