На Херсонщині ЗСУ влучили по позиціях ворогів: знищено понад 100 окупантів

На Херсонщині ЗСУ ювелірно влучили по позиціях ворогів / УНІАН та Генштаб ЗСУ

У Херсонській області ЗСУ точковим ударом ліквідували більше сотні агресорів і знищили три ворожих зенітно-ракетних комплекси, які обстрілювали Запорізьку область. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб убитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць пошкодженої броньованої техніки, придатної для ремонту", ‒ говорить вона.

Крім того, як кажуть офіцери Генштабу, в районі міста Токмак (Запорізька область), підрозділи української армії вразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ з початку жовтня звільнили 29 населених пунктів в Херсонській області. Зокрема, українцям вдалося вибити окупантів з села Давидів Брід, в якому вони встигли добре закріпитися.

В цілому ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пізніше повідомив, що у росіян на правому березі Дніпра в Херсонській області закінчуються запаси, що загрожує надалі їх розгромом.

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