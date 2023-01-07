"На Заході досі бояться перемоги України": Жданов пояснив, чому капітуляція РФ неминуча

Захід постачатиме Україні зброю. І даватиме його стільки, скільки треба, впевнений Олег Жданов.

Олег Жданов, Володимир Путін / скріншот YouTube

При песимістичному сценарії війна може затягнутися ще як мінімум на рік. Володимир Путін поки здатний вести якусь війну затяжного характеру.

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що Путін може протриматися ще рік, а потім російський народ відмовився б воювати за його ідеї.

"Головний момент полягає в тому, що захід не перестане давати Україні зброю, навіть незважаючи на те, що в Західній коаліції найрізноманітніші думки. Припустимо, там є такі люди, як Макрон, який готовий у будь-який момент домовитися з Путіним і почати примушувати Україну до миру. Плюс Папа Римський: Франція ніколи не була самостійною державою, вона завжди була рупором Ватикану, і вони будуть працювати рука об руку, а Ватикан, як ми бачимо, зацікавлений у перемозі Росії", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, навіть попри настрої Макрона, незважаючи на нерішучість Шольца в наданні дозволів на постачання зброї, незважаючи на те, що Австрія "сидить в затінку і чекає, коли протягнути руку" Росії – незважаючи на все це, захід буде поставляти Україні зброю. І буде давати його стільки, скільки треба.

Жданов підкреслив, допомога може приходити не так швидко, але обсяги будуть такими, як потрібно. Тому, що вже спалені всі мости, ставки зроблені – "рулетка крутиться, і кулька біжить по її обідку".

"Адже якщо Путін виграє в цій війні, світ отримає другого Гітлера, і він же першим нагне всіх перерахованих вище політиків. Путін тоді скаже, що він переможець у цій війні, у нього найсильніша армія в світі, а всі західні країни допомагали Україні, і він їх усіх переміг, тому тепер головний він. І це буде катастрофа вселенського масштабу", - заявив експерт.

Жданов також зазначив, що більшість політиків на Заході це розуміють.

"Хоча на Заході досі бояться і перемоги України, тому що не знають, що робити з країною з найсильнішою армією в Європі. Але страх того, що Путін переможе і почне їх усіх нагинати, у них набагато більше", - підсумував військовий експерт.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал ПЕТ Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того, повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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