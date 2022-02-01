На Закарпатті жінки відчайдушно виштовхували автобус із замету

Інцидент трапивяс на Великоберезнянщині. Рейсовий автобус застряг прямо над обривом.
На Закарпатті 10 жінок відчайдушно виштовхували автобус, який застряг у заметах - одна з них зняла це на відео, повідомляє у Facebook Варта Закарпаття.
Інцидент трапився на Великоберезнянщині. Рейсовий автобус застряг прямо над обривом.
За словами очевидців, рейсовий автобус, який курсує між селами Ростоцька Пастиль, Бегендяцька Пастиль і Костева Пастиль Закарпатської області, піднімаючись на гору, потрапив у сніговий замет над обривом і не зміг самостійно виїхати. Тому пасажирки вийшли з автобусу і спільними зусиллями почали виштовхувати його із замету.
"Якби не наші люди, автобус опинився б в обриві. Не передати страх нашого водія, і тих людей, які стояли над обривом і штовхали автобус з останніх сил,"– зазначили очевидці.
На опублікованому в Мережі відео видно, як 10 жінок різного віку штовхали автомобіль. Згодом він таки виїхав зі снігового замету.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі водій маршрутки із застосуванням нецензурної лексики вилаяв пенсіонера і вдарив його дверима по голові. Конфлікт трапився через те, що пенсіонер намагався проїхати в салоні маршрутного таксі з візком в руках.
В Одесі пасажири натовпом побили чоловіка в маршрутці через те, що він вдарив жінку, яка виходила з автобуса. Людині, яку вважають винним у конфлікті, насилу вдалося втекти.
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