На Закарпатті жінки відчайдушно виштовхували автобус із замету

На Закарпатті жінки виштовхували автобус у снігу / 24 канал

На Закарпатті 10 жінок відчайдушно виштовхували автобус, який застряг у заметах - одна з них зняла це на відео, повідомляє у Facebook Варта Закарпаття.

Інцидент трапився на Великоберезнянщині. Рейсовий автобус застряг прямо над обривом.

За словами очевидців, рейсовий автобус, який курсує між селами Ростоцька Пастиль, Бегендяцька Пастиль і Костева Пастиль Закарпатської області, піднімаючись на гору, потрапив у сніговий замет над обривом і не зміг самостійно виїхати. Тому пасажирки вийшли з автобусу і спільними зусиллями почали виштовхувати його із замету.

"Якби не наші люди, автобус опинився б в обриві. Не передати страх нашого водія, і тих людей, які стояли над обривом і штовхали автобус з останніх сил,"– зазначили очевидці.

На опублікованому в Мережі відео видно, як 10 жінок різного віку штовхали автомобіль. Згодом він таки виїхав зі снігового замету.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі водій маршрутки із застосуванням нецензурної лексики вилаяв пенсіонера і вдарив його дверима по голові. Конфлікт трапився через те, що пенсіонер намагався проїхати в салоні маршрутного таксі з візком в руках.

В Одесі пасажири натовпом побили чоловіка в маршрутці через те, що він вдарив жінку, яка виходила з автобуса. Людині, яку вважають винним у конфлікті, насилу вдалося втекти.

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