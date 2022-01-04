На Закарпатті посеред зими зацвіли проліски

Несподівана весна прийшла до міста Свалява Мукачівського району. Цього року проліски розцвіли раніше, ніж минулого року, і викликали захват в Мережі.
На початку січня в Закарпатській області раптово розцвіли перші квіти – проліски. Несподівана весна прийшла до міста Свалява Мукачівського району.
Фото у Facebook опублікував користувач Jozsef Molnar.
"А це в Сваляві. З Новим роком", - підписав чоловік знімок.
Зазначимо, цього року проліски розцвіли раніше, ніж минулого року. Користувачі Мережі активно коментували повідомлення. У багатьох коментаторів виникають асоціації з усім відомою дитячою казкою "Дванадцять місяців":
До слова, у Сваляві плюсова температура - близько +6...+7 градусів. На цьому тижні будуть опади у вигляді дощу та снігу.
Як повідомляв Главред, на початку грудня в Одесі розцвіла сакура. Квітуче дерево помітили місцеві жителі в парку Перемоги.
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