На Закарпатті посеред зими зацвіли проліски

Проліски розцвіли у Сваляві / Фото Jozsef Molnar

На початку січня в Закарпатській області раптово розцвіли перші квіти – проліски. Несподівана весна прийшла до міста Свалява Мукачівського району.

Фото у Facebook опублікував користувач Jozsef Molnar.

"А це в Сваляві. З Новим роком", - підписав чоловік знімок.

Зазначимо, цього року проліски розцвіли раніше, ніж минулого року. Користувачі Мережі активно коментували повідомлення. У багатьох коментаторів виникають асоціації з усім відомою дитячою казкою "Дванадцять місяців":

До слова, у Сваляві плюсова температура - близько +6...+7 градусів. На цьому тижні будуть опади у вигляді дощу та снігу.

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Як повідомляв Главред, на початку грудня в Одесі розцвіла сакура. Квітуче дерево помітили місцеві жителі в парку Перемоги.

Зазначимо, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.

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