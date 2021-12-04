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Зимове диво: в Одесі на початку грудня зацвіла сакура

4 грудня 2021, 10:37

Зазвичай сакура зацвітає навесні. Однак 3 грудня температура повітря вдень у місті становила +10...+12 градусів. Сьогодні в Одесі досить тепло, але дощитиме.

сакура
В Одесі в грудні зацвіла сакура / Фото pixabay.com

Зима в Одесі більше схожа на весну - в місті розцвіла сакура. Квітуче дерево помітили місцеві жителі в парку Перемоги в п'ятницю, 3 грудня.

Відео опублікувало видання Думская в Telegram.

На фото видно, що на сакурі з'явилося кілька яскравих квіток.

"А в парку Перемоги взимку зацвіла сакура! Он квіточки", - сказала авторка відео.

Зазначимо, що зазвичай сакура зацвітає навесні. Однак, 3 грудня температура повітря вдень у місті становила +10...+12 градусів.

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Сьогодні в Одесі досить тепло, але дощитиме. Синоптик прогнозує, що температура повітря максимально підніметься до +5 градусів. Практично весь час йтиме дощ, який у другій половині дня повинен ослабнути. Ближче до вечора опади припиняться.

Як повідомляв Главред, синоптик Віталій Постригань попередив, що з понеділка Україну атакують одразу три циклони.

"До коливань температури повітря, атмосферного тиску додадуться дощі, мокрий сніг і сніг, ожеледні явища", - сказав він.

За його словами, на вихідних похолодає. Вночі очікується до 5-7° морозу, вдень - близько 0°.

viber
синоптик прогноз погоди сакура новини Одеси Погода в Україні
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