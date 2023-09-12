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На південному фронті може бути переломний момент в найближчі 3-4 місяці – генерал Маломуж

Альона Вороніна
12 вересня 2023, 08:28 оновлено 12 вересня, 09:29
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Зараз важливо діяти нестандартно і наступати на окупантів не на одному напрямку, а з кількох напрямків, вважає генерал.
Николай Маломуж, украинские военные
На південному фронті може бути переломний момент в найближчі 3-4 місяці, вважає Маломуж/ колаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Південний напрямок дуже важливий і для українських військ, і для російських окупантів. Це важливий стратегічний напрям, тому там у будь-якому разі потрібно проводити стратегічну наступальну операцію.

Наступ на півдні ускладнюють мінні поля та загороджувальні споруди, які встановили загарбники для посилення своїх позицій. Щоб подолати ці перешкоди, потрібно діяти нестандартно. Якщо українські воїни будуть проводити операцію з нестандартними діями, то вона може бути реалізована упродовж найближчих 3-4 місяців. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж, пише "Обозреватель".

"Тут важливо діяти нестандартно, готувати не лише головні удари, а й ті, які забезпечують просування вперед з різних позицій – і флангові удари, і проведення серії одномоментних спецоперацій у тилах противника, завдання ударів по резервах новітніми засобами, які ми отримали. Наприклад, і Storm Shadow, і Scalp, і HIMARS. Те, що передбачає підготовку до глобальної наступальної операції", – зазначив Маломуж.

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За його словами, варто пробивати не лише один сектор – Роботино, Токмак, Маріуполь тощо. Потрібно діяти нестандартно і задіяти сили з різних позицій.

"Як задіяти? Це справа командування, це їхня стратегія. Але діяти треба обов'язково. Ворогу може бути завдано глобального удару і, відповідно, рух по півдні, по Запорізькій області, перерізаючи напрямок до моря. З'являється можливість діяти на Херсонському напрямку, оточуючи велике формування окупаційних військ, проводячи операції з їхньої нейтралізації з подальшим поступом до Криму", – сказав генерал.

Він наголосив, що військовим звісно потрібно наперед оцінити сили і засоби, які є у нас та у противника. Проте рух місяцями лише в одному напрямку є деструктивним.

Якщо така операція буде готуватися, то вона може бути реалізована у найближчі 3-4 місяці й призведе до перелому на південному фронті, вважає Маломуж.

"Думаю, така операція готуватиметься. Головне, щоби вона відбулася. Тоді це стане переломним моментом у найближчі місяці. Вся військова спільнота, у тому числі українські воїни, які глибоко знають ситуацію, мають досвід бойової роботи, переконана, що такі дії необхідно проводити в найближчі місяці. 3-4 місяці – це максимум завершення південної операції", – зазначив генерал.

Він додав, що на східному напрямку українські війська також можуть мати успіх. У той же час, за словами Маломужа, погодні умови суттєво не вплинуть на рух вперед української армії, адже Сили оборони вже мають бути готові до того, щоб воювати за різних погодних умов.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Підрозділи ЗСУ досягли успіхів на Бахмутському напрямку, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного.

У ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ. Українські захисники змогли прорвати першу лінію оборони російських загарбників, яка була досить потужною. А на двох інших лініях оборонні споруди не так щільно заміновані і не такі міцні, зазначив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Нагадаємо, боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки. Окупанти відступають, а потім намагаються накривати ЗСУ артилерією й авіацією з флангів.

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війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
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